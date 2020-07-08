Amanda S.認有新戀情 怕醜不講男友

【明報專訊】名模Amanda S.、鄭融、梁諾妍為香港開電視拍攝旅遊節目《神奇旅俠》，她們昨日出席記者會為節目宣傳，各自分享在倫敦、馬來西亞及香港的拍攝感受。

曬得一身古銅膚色的Amanda S.稱最近愛上滑水，每星期會出海一兩次，自認現時滑水技巧不錯。問到男友有否同行？她沒有回答，只說現在有新生活、新嗜好及新的蛋糕生意，疫情下在家整了很多蛋糕，自覺真的很喜歡整蛋糕，不過因店舖租金太貴，不打算再開餅店，會轉開期限店，下周便開業，為期半年，透過蛋糕跟港人分享快樂。

鄭融簽生死狀與鯊魚潛水

問她所指的新生活，是否包括有新男友？Amanda S.初時避談感情事，被追問下才承認有新戀情，她表示不想多談新男友的一切，「發展中，畀少少時間我哋，因未準備好，這方面其實我好怕醜」。

鄭融到馬來西亞拍攝旅遊節目，玩盡刺激玩意，她說：「我玩的玩意全部要簽生死狀，其中一個玩意是與鯊魚潛水，我出發前已講明這個不會參與，但因為成隊人好夾，玩得好開心，最後都答應落水，跟鯊魚約有1米距離，真係好驚，好彩無穿無爛。」

梁諾妍懸崖玩飛索驚到喊

梁諾妍在港拍攝，也要上山下海玩飛索、跳崖和爬山，她自認「唔怕死」，但玩飛索也驚到喊，「因我不識游水，在懸崖間玩飛索比跳崖更恐怖，因崖下全是尖石，有意外實死梗，所以我站在崖邊猶豫了26分鐘才敢踏出重要一步，更閃過人生有什麼事未做。有否想到男友洪永城？她笑說：「有閃過一吓，大家心照啦」。

記者：柯美