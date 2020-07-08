「美國隊長」帶「灰姑娘」返酒店 基斯莉莉疑拍拖

經常在社交網貼出跟愛犬合照的基斯伊雲斯自爆，有成家立室的衝動，未知莉莉占士可會符合他的要求。

【明報專訊】在Marvel超級英雄片扮演「美國隊長」的39歲男星基斯伊雲斯（Chris Evans），跟《仙履奇緣》飾演「灰姑娘」的31歲英國女星莉莉占士（Lily James），過去從未合作，上周末凌晨卻被狗仔隊偷拍到二人離開倫敦某私人會所後，一起乘坐的士返回酒店，地下戀情因此曝光。

據英國《每日郵報》報道，上周六凌晨1時左右，穿著紅色長裙襯高跟鞋的莉莉占士，跟全黑西裝打扮的基斯伊雲斯，前後腳步出倫敦私人會所Mark's Club，然後一同登上的士，直赴男方下榻的The Corinthia酒店，而為掩人耳目，基斯獨自從正門進入，然後通知職員，打開側門讓女方入內，令人有「此地無銀三百両」之感。

基斯單身 莉莉甩拖

基斯與莉莉一起夜蒲再返回酒店度春宵的消息曝光後，隨即成為網絡熱話，有粉絲表示震驚和心碎，亦有網民認為「男未婚，女未嫁」，大方送上祝福。有傳媒向雙方經理人公司求證，但截稿前仍未獲得回覆。

事實上，莉莉與Netflix劇集《王冠》男星麥史密夫（Matt Smith）自2014年拍拖至今，有傳去年曾經分手，今年3月被目擊在倫敦漫步，似乎餘情未了，不過，由於受到疫情影響，二人近期已甚少見面，英國傳媒解讀為「分手」亦頗合理。

另一方面，基斯與《天賦的禮物》同片拍檔珍妮施力（Jenny Slate）亦傳拍拖，直至2018年回復單身，事後他接受《Men's Journal》雜誌訪問時，坦承快將踏入「男人四十」階段，已經做好結婚和養兒育女的心理準備：「我想有個妻子，亦想生幾個孩子，然後一起慶祝節日，例如佈置聖誕樹或者雕刻南瓜，想想也覺開心。」未知莉莉是否適合人選？