【開箱】《修女戰士》降魔真命天子 孤女獲超能力復生

【明報專訊】《修女戰士》（Warrior Nun）本月2日在影視串流平台Netflix上架，隨即打入十大熱播榜，昨日晉升至第2位，僅次於金秀賢退伍後的首齣劇集《雖然是精神病但沒關係》；看演出陣容，卻十分陌生；創作人兼監製西蒙巴利（Simon Barry）之前的《幽靈戰爭》等劇集，亦非大熱作品。看來預告片中漂亮修女披甲降魔伏妖，還是能吸引觀衆注意。

漫畫改編 《聖經》章節命名

《修女戰士》改編自美國日式漫畫《Warrior Nun Areala》，據悉作者Ben Dunn於1960年代在台灣出生，童年時移居美國，並在當地長大。他深受日本漫畫影響，所以《Warrior Nun Areala》也是走日漫風格。西蒙巴利本想把《Warrior Nun Areala》拍成電影，但發現故事情節繁複，兩小時片長難以說清來龍去脈，於是決定發展成劇集，並獲得Netflix支持，去年3月在西班牙開鏡。

首季全劇共10集，每集並非簡單以數字或一兩句形容詞作主題，反根據《聖經》章節命名，譬如第1集名為〈詩篇46：5〉，第2集是〈箴言 31：25〉，〈以弗所書6：11 〉則是第3集的名字，十分配合劇中的宗教背景，蠻有心思。

得到「星環」神力

故事講述少女Ava在一場車禍後癱瘓，並遭家人遺棄，從小住在天主教孤兒院。第3集揭示她原來知道成年了，要離開孤兒院，感到前路茫茫，遂選擇了結生命。本已氣絕身亡的她，恰巧修女軍團來到修道院，背負「星環」的領袖Shannon修女身受重傷，但明白來襲惡魔志在取得載有神力的「星環」，即使知道「星環」除下她會立刻喪命，還是吩咐Mary修女等同伴取走「星環」，好好交給下一個真命天子。最終Shannon陣亡，「星環」輾轉放到Ava背上，擁有了神力的她死而復生，還再次站起來，恢復活動能力。

12年來首次接觸外面世界的Ava，發現即使被車撞倒，她的傷很快療癒，但還是不懂得怎樣控制神力，譬如她躍進泳池，忘了自己不通水性，神力也幫不上忙，倒是有型男JC拯救。JC跟兩女一男朋友是年輕浪族，偷呃拐騙穿梭海邊豪宅與上流派對之間。Ava隨他們見識，看到了惡魔的形相及自己的能耐。另一方面，Vincent神父及修女們深知魔界也在找「星環」，所以迫切尋回Ava，最終成事。對於「星環」繼承權，Vincent神父跟主教、野心勃勃的Lilith修女及修女長均意見迥異，Vincent神父認為「星環」落在Ava身上是上帝旨意；修女長卻不認同，覺得Ava自殺，不是教徒所為；Lilith則世代貢獻教會，自認正統，是真正傳承者。

據報道創作人西蒙巴利把原著漫畫大幅修改，Ava是他為了劇集而設的新角色，原著中反而Shannon修女才是主角。劇中的Jillian是高科技公司老闆，利用教會視為禁臠的「聖銀」輔助新發明，原著漫畫裏她是武器商人，而且是撒旦崇拜者。至於抗拒Ava的修女長，在原著中是失明的，劇中則以臉和身上的無數傷痕，代表她曾身經百戰。此劇被歸類為青少年節目，當中的正邪對立，卻不獨黑白二色，每個角色都有自身的故事和暗黑經歷。首季集中Ava如何接受修女及戰士的訓練，並認清使命與義務。據悉結局有點出人意表，以為跟主角站在同一陣線的，可能在對立面，善惡難分。若開拍第2季，估計Ava將面對更多惡勢力。

女主角來自葡萄牙

全劇在西班牙不同地點取景，但以英語對白為主。扮演Ava的艾芭巴迪斯達（Alba Baptista）現年22歲，是葡萄牙的人氣女星，能說5國語言，英語十分流利，她外形嬌小，有點像新版《盜墓者羅拉》瑞典女星艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）。監製西蒙巴利說，劇組負責選角的同事遍佈洛杉磯、倫敦和西班牙，最終在英國的一次試鏡中看到艾芭巴迪斯達的潛質。西蒙說選角同事把艾芭帶來面試，見面25秒已覺得她很適合角色，「她能搞笑又可展現黑暗一面，不作他選」。最後一關是要得到Netflix認可，最終也通過，造就了一名遠在葡萄牙的新星，踏上國際舞台。