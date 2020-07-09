何鴻燊「笑語帷幄」渡花海 年幼孫仔孫女逗留15分鐘 猷邦花圈曝光

何超儀昨晚離開殯儀館時，向記者展示賭王紀念冊的封面，選取了他穿著軍服的照片。（攝影：鍾偉茵、孫華中）

【明報專訊】賭王何鴻燊5月26日離世，享年98歲。喪禮一連3日於香港殯儀館舉行，昨日供親友致祭，今日下午2時公祭，明日舉殯，賭王遺體將擇吉日安葬。昨日何家四房人齊集殯儀館，包括二太藍瓊纓，三太陳婉珍，四太梁安琪，賭王的子女、孫仔、孫女、女婿、媳婦等。賭王高齡離世屬笑喪，靈堂佈置成以紅白玫瑰為主的花海，中央位置擺放家屬花圈，包括早前在賭王訃聞首度曝光的四房兒子何猷邦署名的花圈。

賭王喪禮由何家四房人共同辦理，一連3天舉行。昨日首天供親屬致祭，今日公祭，明日下午1時30分大殮儀式，遺體擇吉日安葬於摩星嶺昭遠墳場的何家家族墓園。

老臣子蘇樹輝撰寫橫匾

昨日中午已有半百傳媒到場採訪，現場約有30名保安維持秩序。殯儀館地下大堂及門外擺滿白色鮮花，形成一片花海。何家訂了地下大堂至2樓共3層，可容納近千人致祭。賭王的靈堂設於1樓大禮堂，佈置成紅白玫瑰為主的花海，賭王的遺照由紅玫瑰包圍。靈堂橫匾由與賭王共事數十年的蘇樹輝撰寫：「笑語帷幄」代表賭王生前做人做事都風趣幽默、舉重若輕，如將軍在軍營中談笑用兵，萬事運籌帷幄，統領全局。

花飾費用傳高達200萬

3名太太的心形玫瑰花圈並列靈堂中央，中間二太藍瓊纓的花圈寫有「白頭永訣」，三太陳婉珍則寫有「痛斷琴弦」，四太梁安琪就以「情意難忘」表達對丈夫不捨。賭王17名子女的花圈並列後排，包括早前在訃聞曝光的四房兒子何猷邦的花圈。據稱賭王喪禮的花飾佈置動用過萬朵荷蘭鮮花，包括紅白玫瑰、蘭花、繡球花，將靈堂打造成花園園林；殯儀館大堂、牆身亦以白玫瑰及樹葉佈置，估計單是花飾費用，已高達200萬元。

何家四房人昨午先後抵達殯儀館，二太藍瓊纓乘車直駛入停車場，她由兩名女士扶落車，動作緩慢；另一助手在車尾箱取出輪椅備用。三太陳婉珍由女兒何超蓮拖着到場，四太梁安琪和細女何超欣從正門另一邊入內。四房子女、媳婦、女婿、孫仔、孫女於下午5時前全部到達。靈堂內，三名太太坐在家屬席。

紀念冊封面賭王穿軍服

三房何猷啟及四房何猷君與何超盈均有年幼子女，猷啟和太太GiGi育有兩女，猷啟抱着去年10月出世的細女煦鑫，以手遮女兒的臉，太太GiGi抱大女煦齡。猷君就抱着戴了防疫帽的賭王長孫何廣燊，和太太奚夢瑤一同到場。何超盈抱女兒辛阡覓，丈夫辛奇隆陪伴在側。三四房的第三代由於年紀尚小，在靈堂逗留15分鐘便先被送回家。

二房何超瓊到達時神情肅穆，妹妹何超儀與丈夫陳子聰到場時，企定讓傳媒拍照及鞠躬，說天氣好熱，辛苦大家。問賭王的喪禮採用什麼儀式時，她避談：「我唔講得呢啲，只係想同大家講句唔好意思。」問有何說話想對亡父講，她說：「我也想他在這裏，有份參與這個喪禮。」 超儀晚上離開時，手持賭王的紀念冊，封面印有賭王穿軍服的帥氣照片。超儀有參與揀相：「內頁相家姐揀，我都有揀，但無用到，我有撰文。」她透露靈堂氣氛傷感，見到爸爸遺照泛起好多回憶。有否忍不住喊？她說：「我就無。」

黎芷珊楊受成現身致祭

大房何超雄未就賭王喪禮儀式，以及她向高等法院遺產承辦處登記知會備忘等事回應。前日刊登的訃告中，不見何超賢外籍丈夫Peter Kjaer的名字，何超賢與丈夫到場時，未有任何回應。另外，黎芷珊、楊受成、楊政龍、黃夏蕙等昨日到靈堂致祭；黃夏蕙表示亡夫胡百全跟賭王相熟，她大讚賭王能歌善舞、英俊、性格大方。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵、孫華中

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