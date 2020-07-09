「打老婆」誹謗官司開審 指前妻出軌 尊尼狄普被打傷勢照呈堂

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）2017年與《水行俠》安柏赫特（Amber Heard）離婚後互相指摘，最終簽字斬斷不足兩年婚姻，事情卻未告一段落，前者對英國《太陽報》報道他「打老婆」對安柏家暴不滿，重挫其形象，遂入稟控告《太陽報》所屬的英國新聞集團誹謗。案件前日（7日）在倫敦開審，尊尼及安柏現身法院，尊尼不但指控前妻出軌及把糞便放在牀上，更聲稱被對方家暴，並展示送院及傷勢照片；至於辯方則播放他爆粗及狂踢櫃子的片段，又指他給當時年僅13歲女兒莉莉露絲（Lily-Rose Depp）提供大麻。

安柏赫特以紅色絲巾作口罩，在姊妹及律師陪同下以證人身分現身法院；尊尼狄普甫開庭已力數前妻不是，包括說她有邊緣人格，接近他是經過盤算和對事業跟金錢的考量，「她不斷告訴我，有多喜歡我的電影，其後承認根本從未看過我的戲」。尊尼指前妻很自戀，而且在感情方面不誠實，「我堅信她進入我的生活，是要從我身上奪走任何值得拿走的東西，然後摧毁剩下的一切」。

承認提供大麻給女兒

尊尼狄普表示，安柏赫特不斷貶低他，稱他「又老又肥」。除了言語傷害，尊尼表示5年前在私人飛機曾被安柏毆打，攻擊他的臉和頭。他被迫躲在浴室，並在那裏睡覺。他否認涉家暴，反而被對方所傷，他稱兩人2015年3月在澳洲時發生口角，他指安柏朝他丟了2個伏特加酒瓶，碎片割傷他的手指，安柏甚至用煙燙他的臉頰，他被送院救治及受傷的照片亦在法庭曝光。

另外，尊尼狄普又指前妻跟電動車Tesla的老闆馬斯克（Elon Musk）及《荷里活爛片王》男星占士法蘭高（James Franco）有婚外情；真正促使他決心離婚的，卻是安柏把糞便放在睡牀上。

辯方亦把尊尼狄普暴烈一面呈上法庭，播放了安柏赫特在家中廚房偷錄的片段，當中尊尼喝酒後叫囂、爆粗及掟酒樽，又不斷用腳踢櫃子。在辯方律師逼問下，他承認現為演員的女兒莉莉露絲（Lily-Rose Depp）13歲時，曾提供大麻給她，但他辯稱自己是負責任的家長，會叮囑女兒不要碰陌生人的毒品，而且他自詡給莉莉的大麻都是高品質的。

兩舊愛將作供

據報這場誹謗官司約審訊兩星期，除了安柏赫特外，尊尼的舊愛、《怪奇物語》女星雲露娜維達（Winona Ryder）及莉莉露絲的媽媽雲妮莎巴哈迪（Vanessa Paradis）都會出庭作供。另外，昨日展開第2天聆訊，尊尼和安柏繼續現身，前者換了領帶，續以黑布當口罩。安柏依然穿著黑衫黑裙，不過上衣由短袖變了長袖，跟前日開庭時一樣，她以紅底圓點的絲巾當口罩。