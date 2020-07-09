【開箱】美式音樂劇《唱我心聲》 多功能少女為夢想奮鬥

【明報專訊】影視串流平台Apple TV+近月頻頻有新作上架，當中包括音樂劇《唱我心聲》（Little Voice），講述20多歲年輕人追尋夢想的故事，包含音樂、勵志等元素，加上在暑假推出，感覺有點像無綫翡翠台31年前的舊劇《淘氣雙子星》。

為生活身兼多職

《唱我心聲》講述美國少女Bess受歌手父親影響，自小熱愛音樂。Bess擁有音樂天賦，能唱能作，雖然夢想成為歌手，奈何缺乏勇氣，加上個人感情及家庭問題，令她與夢想有一段距離。

劇集以Bess忙碌的一天開始，為生計她身兼多職，早上忙於帶別人的寵物犬散步，接着到老人中心唱懷舊歌曲娛賓，晚上再在酒吧當兼職侍應，收工後才獨自到工作室埋首創作。她在工作室附近認識一名年輕攝影師，二人互相欣賞，關係曖昧。Bess每次在酒吧看到駐場歌手表演時也十分羨慕，渴望將來踏上舞台。某日酒吧老闆給她「攝場」機會，可惜她粗糙兼失敗的演出，令自信心跌至谷底，加上忙於照顧患有自閉症的哥哥，可謂心力交瘁。Bess其後在酒吧認識一名樂手，在對方鼓勵及幫助下，再次向夢想出發。Bess信心逐步增強，自資推出首支單曲及音樂錄影帶，踏出唱作歌手第一步。

Sara Bareilles監製兼創作歌曲

《唱我心聲》主題簡單，看年輕人如何達成夢想，過程中遇上什麼困難，怎樣一一克服。劇中飾演Bess的是《聖誕大凶日》24歲女星布坦妮奧嘉迪（Brittany O'Grady），她大展歌喉，在劇中獻唱多首歌曲，而且邊唱邊演，表現突出。據悉，她是從逾千演員中挑選出來的，監製之一兼《不一樣的爸爸》（I am Sam）導演謝茜尼爾遜（Jessie Nelson）表示，當看到布坦妮奧嘉迪試鏡片段時，大曬唱功，即覺得她是適合人選，留下深刻印象。監製更大讚她善良及細心，在片場是很好的領導者。

《唱我心聲》全劇共9集，每集約30分鐘，均會配上不同歌曲，間中會穿插懷舊歌曲，音樂元素豐富。據報劇中歌曲會在iTunes音樂平台公開。《唱我心聲》監製之一Sara Bareilles ，本身是唱作歌手，亦負責劇中的音樂部分。

早前患上新冠肺炎的Sara，目前已康復，近日她透過視像會議接受本報訪問時表示，劇中每首歌都是心血結晶，主題曲《Little Voice》最能代表女主角心聲，「這首歌是我24、25歲時創作的，對我意義重大」。首次擔任劇集監製的Sara笑言，十分享受在片場戴上耳機工作的感覺，而且能與相識多年的好友謝茜尼爾遜合作，整個過程十分愉快。

Sara不諱言女主角Bess有少許其影子，「Bess的人生過程不是我的故事，但她偶然扮鬼臉、為表演綵排時的有趣情况，都與我一樣」。至於會否開拍第2季？謝茜尼爾遜與Sara異口同聲表示不知道，要視乎觀衆及Apple TV+的反應了。

上架日期：7月10日