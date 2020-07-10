汪明荃難忘何鴻燊風趣有善心 三太陳婉珍步履不穩要超蓮攙扶

【明報專訊】賭王何鴻燊5月26日離世，享年98歲。喪禮一連三天於香港殯儀館舉行，昨日第二天進行公祭，大批政商界及演藝界好友到場致祭，包括賭王前女婿許晉亨、霍啟剛與太太郭晶晶、霍啟山、成龍、汪明荃、謝賢、狄波拉與丈夫鬍鬚Kong等。汪明荃難忘賭王風趣及風度翩翩，生前做好多善事。今日下午大殮儀式後，賭王遺體將擇吉日安葬。何家四房人昨日早上先後抵達殯儀館，何超儀表示好掛念爸爸，亦感恩大家都好愛惜賭王。三太陳婉珍抵殯儀館時步履不穩，全程拖實女兒何超蓮。四房何超盈晚上離開時傷心不已。

記者：林祖傑、姚美梨、陳釗

攝影：劉永銳、孫華中

賭王喪禮昨日公祭，四房家屬早上9時30開始陸續抵達香港殯儀館，三太陳婉珍於10時乘車抵達，她神情哀傷步履不穩，拖實超蓮。問三太是否很掛念丈夫？她未有回答；超蓮男友竇驍緊隨其後。何超儀被問是否掛着父親？她說：「梗係掛住啦！」昨日三房何猷啟、四房何超盈及何猷君的子女均未有到場。

前女婿許晉亨靈堂致祭

政商界及演藝界好友亦陸續前來拜祭，有二房何超瓊的前夫許晉亨、霍震寰與太太陳琪琪、霍啟剛與太太郭晶晶、霍啟山、成龍、汪明荃、謝賢、狄波拉與丈夫鬍鬚Kong、吳婉芳與子女、甘國亮、王賢誌、朱李月華、蔡李惠莉與女兒蔡加敏、鄭明明、金鈴、寇鴻萍、蔡一鳳與丈夫盛品儒等。不少藝人送花牌悼念，有周潤發、鍾楚紅、楊千嬅與丁子高及王祖藍等。

謝賢穿著黑色西裝到場，停一停讓傳媒拍照，但未有接受訪問。狄波拉與鬍鬚Kong相隔一會亦到達，拜祭後跟謝賢一同離開。汪明荃與成龍於傍晚6時許離開，成龍被問跟賭王的難忘事？他揮揮手未有回答。汪明荃一身素服披頭紗，她過往跟賭王在很多慈善活動合作，她說賭王好風趣又風度翩翩，後生時好靚仔，做好多善事，好懷念對方，她說：「賭王離世是一大損失，但年紀大也難免。」

鄭明明表示賭王德高望重，靈堂內好多人。她與賭王同是11月25日生日，記得有一年在澳門過生日，何超瓊送了蛋糕給她。寇鴻萍當年參加選美，賭王是評判之一，有交談過，她與商會的人一齊來向賭王致祭。朱李月華與賭王相識28載，對方的離開，無論對香港或澳門都是很大損失。最難忘賭王參加他們的慈善活動，很風趣和幽默，對人很好，每次有他的場合都帶給大家很多歡樂。

傳媒獲安排向賭王鞠躬

晚上7時許，傳媒獲安排上1樓主禮堂向賭王鞠躬，由排隊、確認記者身分到主禮堂鞠躬，全程7分鐘。靈堂一片花海，家屬坐在左邊，第一排右起是三太陳婉珍、四太梁安琪，猷龍、猷啟、猷亨、猷君、超賢和超瓊，超雄坐第二排，大家合十點頭跟傳媒說有心。二太藍瓊纓在傳媒到主禮堂送別賭王時已離開。

何超儀：感恩好多人愛惜爸爸

晚上8時，家屬陸續離開，何超儀與丈夫陳子聰一同步出，超儀說：「好感恩，好多人愛惜我爸爸，知家姐辛苦。」近日本地疫情再次爆發，超儀坦言可能有些朋友擔心，有傳短訊給她問候。對於有傳喪禮邀請劉德華與周星馳？她澄清道：「這些不啱規矩，無得邀請嘅，出了訃聞，想來就來，星爺同陳奕迅都送了花圈。」

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