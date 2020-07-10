被麥子樂嫌棄太高 余香凝：廖子妤是我老公

【明報專訊】余香凝、廖子妤及麥子樂等前晚出席新戲《打噴嚏》首映禮。余香凝表示剛與《打》片導演合作，是專程來支持對方。

余香凝日前度過了27歲生日，她笑言太多朋友跟她慶祝，切了6、7個蛋糕，「生日願望是事業進步，不過我已找到『老公』了，廖子妤就是我老公，她在劇集《地產仔》超型」。問何時找真正男朋友？余香凝說隨緣，首先要減走肚腩。她又大爆麥子樂對其母「有意思」，有次上載媽咪照片，對方私訊她讚靚女，「麥子樂當時不知照片是我媽咪，之後我有介紹媽咪給他認識」。麥子樂大讚伯母真的很正。余香凝與麥子樂均單身，會否嘗試發展？麥子樂即耍手擰頭說：「我最怕高過我的女仔，而且大家又是同公司，不好了。」

廖子妤：未試過咁大迴響

廖子妤最近憑ViuTV劇《地產仔》演「魚哥」一角人氣急升，前晚繼續以中性打扮現身，她解釋因角色什麼事都應付到，故這身裝扮令她較有信心。對於《地》劇反應不錯，廖子妤表示有點意外，沒想到電視劇威力如此大，現在很多人都叫她「魚哥」或「老公」，她說：「入行日子不短，但未試過咁大迴響，IG人數激增外，很多網民讚我的角色很正，又叫我『老公』，男女都有，我覺得很得意。（喜歡中性還是女性打扮？）觀眾喜歡我中性，但不會限制自己，總之我想點就點！」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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