3個月前接通知拍新劇 張寶兒：不知是否取代李佳芯

【明報專訊】張寶兒、孫慧雪、李君妍昨日出席節目《姊妹淘》拜神儀式，並宣布由J2台升級到翡翠台播出。張寶兒被指取代李佳芯（Ali）演出新劇《兒科醫生》（前名《兒童醫院》），她承認參演麻醉科醫生一角，3個月前已接到通知，不知是否取代Ali，她說：「每個藝人畀大家感覺都不同，Ali演戲好有經驗，我不能跟她相提並論。我感恩有這機會，自己拍劇不多，公司今次對我有信心，我會努力，只是擔心力有不逮。」

孫慧雪教煮甜品被下令減肥

孫慧雪和李君妍對節目重新出發感開心，孫慧雪說：「之前停播傳腰斬，我以為無得做啦！」她會在節目中曬廚藝，但每次錄影要連煮5個甜品，壓力好大，開工前緊張到失眠，「平時會亂調分量，教人煮就要好準確，拍攝時又要記好多台詞，幕後同事仲有微言，要求我減肥，節目又加入後生女，形成比較，我覺得好大壓力」。李君妍自認主持經驗淺，會把握機會訓練技巧，她負責示範運動，加上要為9月開拍新劇學打拳，覺得有點辛苦，笑言可能愈來愈瘦，相反孫慧雪愈煮愈肥。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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