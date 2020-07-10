8月舞動戲曲中心 雷有輝：心中團火不會被疫情撲熄

【明報專訊】雷有輝（Patrick）個唱《PAT Music Over Rainbow》是太極樂隊成軍35年大型企劃頭炮，他更是首個流行歌手假西九文化區戲曲中心開騷，之前因疫情延期，終拍板在8月舉行；今年底太極6子加上從溫哥華回港的雷有曜，再壓軸打造戶外音樂會。Patrick對個唱信心十足，其中一個原因，是得到相識超過35年、由樂隊Trinity玩到太極的鄧建明（Joey Tang）力撐。鄧建明擔任今次演唱會音樂總監，更不惜自貶為「妹仔」服侍Patrick，全力為好兄弟籌謀。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

由唱和音起步踏上音樂路，雷有輝（Patrick）表示心中團火並不會因疫情被撲熄，他透露今次會以靚聲為主打，形容是一個HiFi演唱會，他說：「快歌慢歌都有，若成晚好靜會較悶，希望可令在戲曲中心的歌迷起身跳舞，大家玩得開心最重要。」

鄧建明：Patrick達「醇酒」級

鄧建明（Joey Tang）大讚Patrick道：「我對Patrick打頭陣開騷超有信心，因聽了Patrick的歌聲多年，現在已達到醇酒階段，如一支無價的酒，就如他將我們合唱的歌《留住我吧》重新錄了獨唱版，聽完我已不敢再唱，由他自己唱吧！自問達不到他現階段水平，我認為一聽已驚為天人，打低了原曲，我玩完喇！」

解太極不散Band之謎

太極樂隊能於香港樂壇屹立35年，兩人均表示多得樂壇大師及前輩造就，而能夠維繫35年仍不散Band秘訣，就是從來只會在工作上有拗撬，沒有因私事鬧交，他們笑說：「因為成員比較懶又怕事，即使有時衝動爆完後，都會辯稱飲多咗，就是因為這樣，大家才維持到咁耐。大家都好熟悉各人個性，識得互相遷就，但不是容忍，懂得用不同語氣和用詞溝通。不過大家不是什麼都傾，音樂反而少傾，主要講是非，因為音樂不是用來傾，是用來玩和聽的。」

成員互相開玩笑不損兄弟情

成員間感情好到不能言喻，即使拿對方開玩笑仍不損兄弟情，當中以剛與戴夢夢分手的朱翰博（Ricky）常成為隊中目標，他們笑說：「因他常令大家開心，昔日有花名叫『傻仔』。太極歌曲主要是我們主唱，隊中唯一一個曾舉手話要唱就是Ricky，不過他是想憑歌寄意，因他的感情生活實在太豐富，話好有感覺。」

場地：台北.寬巷子@海港城

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