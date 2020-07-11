高海寧拍戲真飲醉被送回家

【明報專訊】高海寧、楊明、陳曉華、朱敏瀚、姜大衛、莊思敏與楊玉梅等昨日為新劇《迷網》宣傳。高海寧穿絲質上衣散發女人味，卻被楊明取笑「男人扮女人」。高海寧說：「很多朋友都說我不適合短髮，叫我影相留念就算；我反而喜歡短髮，夠清爽，易打理。不過出席場合，女性化打扮，set頭的確有難度。」楊明搞笑叫她剃光頭：「光頭適合你。」

高海寧指拍攝一場醉酒爆喊戲，最終假戲真做：「我本身酒量不好，不知醉酒狀態，於是飲兩啖酒，可惜感覺被雨水淋熄，再飲多兩啖就出事，真的醉了，唯有假戲真做，事後要楊明和劇務送我回家。」楊明說：「幸好當晚封街拍攝，否則全個尖沙嘴都知到她飲醉酒，因為她講了一二百次『我醉咗』。我第2次遇到酒量淺的女演員，之前有個女演員醉酒後失控拍唔到。」至於其女友莊思明是「酒筲箕」，楊明稱較他還要飲得。

陳曉華首次拍哭戲：幸好喊得出

《迷網》是陳曉華的處女作，與朱敏瀚劇中有段刻骨銘心戀情，有多場哭戲：「第一日拍喊戲，心情好緊張，驚自己應付不來，幸好都喊得出。」她自言是「喊包」，每日一哭：「我昨晚睡不着都喊，擔心今（昨）日出席記者會眼腫。不過，拍劇後情况有改善，太忙根本沒時間胡思亂想。」

記者：柯美

攝影：孫華中