倪晨曦BB性別待分娩揭曉

【明報專訊】「IG女神」倪晨曦投資的瑜伽體驗館昨日開幕，陳柏宇與太太符曉薇、陳奐仁等到賀。倪晨曦表示瑜伽學校與8人合資過百萬，丈夫也是合伙人之一，花了兩年時間籌備；她笑言瑜伽學校是第1個BB，腹中胎兒是第2個。

在疫市搞生意，倪晨曦表示瑜伽學校去年12月開始運作，但開業1個月就遇上疫情，要暫停營業，開幕禮因而由2月延期至今。舖頭之前沒開1個月，業主讓步，減收25%租金，雖然政府有資助，但也蝕了5位數。最近有學生再報班，但政府宣布收緊限聚令，要重新安排學生分組上課。大家知她懷孕，叫她不要太操勞。

倪晨曦懷孕6個月，肥胎不肥人，她感恩沒不適，預產期在10月底：「我希望順產，胎兒性別只有醫生知，因為我和老公覺得男女都沒所謂，是上天送的禮物，想等BB出世才揭曉。」她目標生兩個，希望孩子有伴成長。何時補擺喜宴？她笑言：「件事太突然，我想生完先，希望明年1月擺酒，最緊要疫情快點過，大家開開心心食飯。」

陳柏宇被老婆投訴有肚腩

陳柏宇被老婆符曉薇爆愛吃雪糕又懶做運動：「他變肥了，有肚腩！早前我翻睇舊相，他好靚仔，現在愈來愈似個爸爸，不過都好可愛。」陳柏宇笑言體重不變，只是肌肉變成脂肪。

他本月20日生日，符曉薇說：「那天安排他陪我紋身，我想紋女兒名字。」陳柏宇爆醋意：「我邊有資格成為她身上一個紋身呀？」符曉薇反駁：「我和女兒名字也沒成為他的紋身圖案。」

記者：鍾一虹