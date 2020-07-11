楊受成近千萬開戲響頭炮救市 衛詩雅性感舞衣誘陳家樂

【明報專訊】香港電影業受新冠肺炎疫情影響，進入寒冬期，開戲近乎零，英皇電影和天下一電影早前達成協議救市，兩年內合作拍10部電影，為幕後工作人員締造工作機會。頭炮由英皇製作的《不日成婚》昨日開鏡，老闆楊受成聯同演員陳家樂、衛詩雅、郭奕芯等主持拜神儀式。

疫情下《不日成婚》沒有關水喉，製作費近1000萬，楊受成表示對電影有信心，他說：「全世界的氣氛都很差，壞消息太多，拍部開心電影，等觀眾入場開心下，安排在賀歲檔上映。」他稱旗下戲院受疫情影響生意額下跌8、9成，並說：「無辦法，無新片上映，香港和美國的大片都無。」

爆阿嬌心情好 於內地隔離等開工

提到英皇藝人鍾欣潼（阿嬌）與台灣老公賴弘國結束短暫婚姻。問他可有關心阿嬌？楊受成表示毋須關心，阿嬌幾好、無事，還透露阿嬌、容祖兒和經理人霍汶希為了商演，正在內地進行隔離，他說：「她們好慘，阿嬌和祖兒住樓上樓下，Mani住在祖兒隔籬，但不可以見面。」

陳家樂與衛詩雅第三次合作演情侶，衛詩雅稱有場穿喱士性感舞衣，在家樂面前跳鋼管舞的戲，她說：「件衫性感到自己都驚，無勇氣睇。」家樂笑說：「我見到太開心，怕真情流露。」兩人還有多場咀戲，由於相熟如姊妹，攬惜不尷尬。問家樂可有跟緋聞女友連詩雅備案？他說：「不用，拍戲啫。」

衛詩雅笑稱家樂反而要向她4歲的侄女備案，因侄女很喜歡家樂，叫他做「老公」，她說：「好彩她不知老公跟人傳緋聞，否則一定呷醋。」家樂說：「她侄女很有趣，兩年前見面後，就問我可否叫我老公。」

記者：柯美