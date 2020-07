天氣不似預期 避免人多聚集 陳奕迅日出戶外Live騷改錄播

【明報專訊】陳奕迅今日舉行由香港現場演出及制作行業協會主辦的《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會,以「日出日落」為主題,分早上6時及黃昏5時兩段時間,在兩個不同地方演出,為「演制抗疫基金」籌款,並為100名業界從業員創造工作機會。

日落演唱會維持直播

陳奕迅原定今早舉行直播音樂會,協會昨日透露因應今早天氣預測,未如預期中穩定,以致未必能捕捉最佳日出效果;加上近日新冠肺炎疫情有新一輪爆發迹象,避免因慈善音樂會日出部分時人多聚集,影響公眾和工作人員的健康,協會經多番考慮,決定把原定今日早上6時舉行的直播音樂會,改於昨早(10日)錄影。並在今早6時播出,音樂會下午黃昏5時直播則維持不變。協會感謝陳奕迅全力配合此臨時調動,他前晚完成綵排後,於昨日凌晨時分前赴場地通宵錄影。

這次慈善音樂會出現的樂手當中,有不少和陳奕迅合作多年,他亦邀請了一些未合作過的樂手參與,包括音樂人杜自持。兩人對談中,陳奕迅稱希望透過今次音樂會,向一眾樂手們致敬。疫情期間,他看了許冠傑的戶外音樂會後很感動,之後郭富城做網上音樂會,幫助舞蹈員及電影行業自由工作者,令他覺得可能大家會以為音樂人生活比較安逸,在今次疫情所面臨的困境似被大家忽略。

