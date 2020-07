疫後首名歌手登陸紅館 面對空櫈開騷 陳奕迅無工開做家務自覺有用

【明報專訊】新冠肺炎疫情爆發後,紅磡體育館及其他表演場地全面關閉。陳奕迅(Eason)昨日舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會,為「演制抗疫基金」籌款,希望為業界解困。Eason今次義演,昨日清晨6時先播出他在尖沙嘴海旁預先錄影的演出,下午5時他現身紅館現場獻唱,成為疫情後首名登陸紅館表演的歌手。雖然面對全場「空櫈」又沒有觀眾掌聲,但他與樂手們投入表演,Eason鼓勵大家要用樂觀積極態度面對疫境,他亦無工開,做了很多家務,自覺很有用。他覺得若環境許可,會考慮再辦網上音樂會。

Eason今次網上慈善音樂由香港現場演出及制作行業協會主辦,以「日出日落」為主題,分早上6時及黃昏5時兩段時間在尖沙嘴海旁及紅館演出,為「演制抗疫基金」籌款。由於天氣不穩定,昨晨演出於前一日預錄,Eason獻唱5首歌曲,包括《與你常在》、《天使的禮物》等。

沒有觀眾依然賣力獻唱

紅館於疫情後昨日首次開放作開騷之用,大會加強防疫措施,場館門口設消毒通道,所有人員要填寫健康申報表、嚴禁場內進食、全程要戴口罩。Eason下午4時許從後台步出進行拜神儀式。他誠心上香,有10名粉絲為他打氣。

音樂會下午5時開始,先播出早上演出的片段,之後Eason穿黑色西裝出場,聯同約20多名樂手及和音在紅館中央演出。他先唱輕快歌《幸災樂禍》,雖然沒有觀眾,他仍賣力獻唱,樂手之間保持距離,大部分戴口罩。Eason唱完後開心說:「Well Done!」接着唱《你給我聽好》、《防不勝防》、《夕陽無限好》、《沙龍》、《後台》。唱《後台》時,他投入邊唱邊揮手,樂手和唱等跟着拍手打拍子,又叫大家一齊和唱。

認真用玩的心態面對一切

演出尾聲Eason笑說:「沒有觀眾是否好怪?我們自己拍手,就算沒有掌聲,也想多謝每一位為這個騷花心機、血汗和努力的人和樂隊,畀掌聲給製作和公司所有朋友。做人咁辛苦都是為玩,唔好唔記得,抱着玩的心態都要認真用這個玩的心態去面對一切,識多些做多些有益的事,講多些有益的話,地球都會有益一些,無咁嬲我哋。」之後唱最後一首《我們萬歲》甩嘴,即報以傻笑。

承認受許冠傑郭富城啓發

Eason騷後接受訪問,他慶幸演出過程算順利。他承認受許冠傑和郭富城之前辦網上音樂會所啟發,令他覺得要為自己人做些事,最開心音樂會造就近100個就業機會。問他面對「空館」演出的感受?Eason坦言與以往在紅館開騷不同,有想過抱玩的心態,但想到全球可能有幾百萬人收看,即閃過某部分應從頭再做念頭。他對演出感滿意,讚拍攝手法和音樂聲效都達到國際級水平。Eason擔心好多業界人士沒工開沒收入會自覺沒有用,希望大家用積極樂觀態度面對。

嬲怒被太太批評身形

他自爆同樣因疫情沒工開當放大假,但讚自己好有用:「家中有電燈膽壞我去換、牆身有裂縫去補、執衫、做司機接載太太和女兒,做回正常人的事,因平日沒機會。」有網民覺得合共1小時演出「不夠喉」,Eason覺得若環境許可會考慮再做,但最緊要大家安全和健康。他原本去年12月舉行的演唱會取消,暫時未決定幾時再辦,原定4月外地演出亦取消了。

他近期勤力做運動,望令肌肉結實,羨慕好友梁漢文操出手臂靚線條。他自言過去40多年不喜歡健身,但為去年12月演唱會試做後上癮,一星期最少健身一次,又跑步。他爆因被太太徐濠縈批評其身形鬆鬆哋而嬲怒,因今次做騷感壓力和緊張,事後有向太太道歉。

記者:林蘊兒

攝影:黃梓烜

