疫後首名歌手登陸紅館 面對空櫈開騷 陳奕迅無工開做家務自覺有用

【明報專訊】新冠肺炎疫情爆發後，紅磡體育館及其他表演場地全面關閉。陳奕迅（Eason）昨日舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會，為「演制抗疫基金」籌款，希望為業界解困。Eason今次義演，昨日清晨6時先播出他在尖沙嘴海旁預先錄影的演出，下午5時他現身紅館現場獻唱，成為疫情後首名登陸紅館表演的歌手。雖然面對全場「空櫈」又沒有觀眾掌聲，但他與樂手們投入表演，Eason鼓勵大家要用樂觀積極態度面對疫境，他亦無工開，做了很多家務，自覺很有用。他覺得若環境許可，會考慮再辦網上音樂會。

Eason今次網上慈善音樂由香港現場演出及制作行業協會主辦，以「日出日落」為主題，分早上6時及黃昏5時兩段時間在尖沙嘴海旁及紅館演出，為「演制抗疫基金」籌款。由於天氣不穩定，昨晨演出於前一日預錄，Eason獻唱5首歌曲，包括《與你常在》、《天使的禮物》等。

沒有觀眾依然賣力獻唱

紅館於疫情後昨日首次開放作開騷之用，大會加強防疫措施，場館門口設消毒通道，所有人員要填寫健康申報表、嚴禁場內進食、全程要戴口罩。Eason下午4時許從後台步出進行拜神儀式。他誠心上香，有10名粉絲為他打氣。

音樂會下午5時開始，先播出早上演出的片段，之後Eason穿黑色西裝出場，聯同約20多名樂手及和音在紅館中央演出。他先唱輕快歌《幸災樂禍》，雖然沒有觀眾，他仍賣力獻唱，樂手之間保持距離，大部分戴口罩。Eason唱完後開心說：「Well Done！」接着唱《你給我聽好》、《防不勝防》、《夕陽無限好》、《沙龍》、《後台》。唱《後台》時，他投入邊唱邊揮手，樂手和唱等跟着拍手打拍子，又叫大家一齊和唱。

認真用玩的心態面對一切

演出尾聲Eason笑說：「沒有觀眾是否好怪？我們自己拍手，就算沒有掌聲，也想多謝每一位為這個騷花心機、血汗和努力的人和樂隊，畀掌聲給製作和公司所有朋友。做人咁辛苦都是為玩，唔好唔記得，抱着玩的心態都要認真用這個玩的心態去面對一切，識多些做多些有益的事，講多些有益的話，地球都會有益一些，無咁嬲我哋。」之後唱最後一首《我們萬歲》甩嘴，即報以傻笑。

承認受許冠傑郭富城啓發

Eason騷後接受訪問，他慶幸演出過程算順利。他承認受許冠傑和郭富城之前辦網上音樂會所啟發，令他覺得要為自己人做些事，最開心音樂會造就近100個就業機會。問他面對「空館」演出的感受？Eason坦言與以往在紅館開騷不同，有想過抱玩的心態，但想到全球可能有幾百萬人收看，即閃過某部分應從頭再做念頭。他對演出感滿意，讚拍攝手法和音樂聲效都達到國際級水平。Eason擔心好多業界人士沒工開沒收入會自覺沒有用，希望大家用積極樂觀態度面對。

嬲怒被太太批評身形

他自爆同樣因疫情沒工開當放大假，但讚自己好有用：「家中有電燈膽壞我去換、牆身有裂縫去補、執衫、做司機接載太太和女兒，做回正常人的事，因平日沒機會。」有網民覺得合共1小時演出「不夠喉」，Eason覺得若環境許可會考慮再做，但最緊要大家安全和健康。他原本去年12月舉行的演唱會取消，暫時未決定幾時再辦，原定4月外地演出亦取消了。

他近期勤力做運動，望令肌肉結實，羨慕好友梁漢文操出手臂靚線條。他自言過去40多年不喜歡健身，但為去年12月演唱會試做後上癮，一星期最少健身一次，又跑步。他爆因被太太徐濠縈批評其身形鬆鬆哋而嬲怒，因今次做騷感壓力和緊張，事後有向太太道歉。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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