蔡思貝低胸撐場搶鏡 王君馨棄買樓自資出歌獲老公支持

【明報專訊】入行13年的王君馨首次以獨立歌手G.Racie身分推出個人單曲《Casada》，昨日於西九文化區舉行新歌發布會，獲老公Daniel和一眾好友岑麗香（香香）、蔡思貝、鄭欣宜、衛蘭、衛詩、鍾舒漫、鍾舒祺、許家傑和黃建東等現身支持，好姊妹鍾嘉欣和苟芸慧雖未有出席，但也錄片道賀，活動上還首播新歌MV。昨日是王君馨和老公結婚3周年，老公送上一束紅玫瑰和吻賀太太的「BB」出世。

王君馨開心表示籌備6個月的「BB」《Casada》終於出世，她揀唱快歌是希望在疫倩下，為大家帶來歡樂，她說：「每個人都需要愛情，祝我身邊的好姊妹、好兄弟都有開花結果的愛情。」

避談造人大計

王君馨、蔡思貝和香香一起受訪，穿吊帶連身裙的君馨，不及穿低胸連身褲的思貝搶鏡，君馨稱不介意，並說：「她來賀我，所以著得靚一點，是我叫她著得鮮艷啲。」問君馨可希望有真的「BB」出世？君馨沒回答，只說很多朋友之前都以為她有喜，小寶寶快出世，其實是指她的單曲。

讚老公值100分

新歌和MV是君馨自資，投資6位數字，她稱做音樂是無止境的，問她下一首歌會否投放更多金錢，是否很富有？她說：「我和老公講買樓要遲一些，他很支持我，說有能力應該要實現自己的夢想，不然將來會後悔，我多次想放棄，老公都鼓勵我，所以他值100分，無分可扣。」她讚老公很大方，昨日是結婚周年正日，都和她的朋友一起歡度，今日才二人世界慶祝。

鍾舒漫獨立發展 無經濟壓力

鍾舒漫將於9月約滿效力15年的英皇娛樂，以獨立歌手發展，她說：「未來會繼續唱歌，但可以彈性跟不同人和單位合作，現在網絡蓬勃，可以透過網上發表新歌，不一定要用很多錢，不擔心經濟有壓力。」至於為何不續約英皇？她表示與公司溝通過，公司了解她的狀態後，贊成她換新環境，並說：「經理人Mani（霍汶希）最想我開心，都贊成我試下向外闖。其實我和英皇是工作上不合作，但關係不變。」

胡曦文（前名胡敏珊）兩年許前創立自家新鐘表品牌，在網上開售即賣斷市。疫情下她表示各行各業都受影響，她則影響不大，並說：「之前出新表，推出3個月已賣斷市。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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