姜濤赴台拍劇唔恨識辣妹 林秀怡靠男友做業主

【明報專訊】蔚雨芯的網購公司前晚舉行一周年晚宴，邀請姜濤、林秀怡任嘉賓。蔚雨芯稱疫情下市民多留家，帶動公司網購生意有增無減，每月賺過百萬。

提到她拍戲曾被女前輩欺負，她澄清：「她不是蝦我，是我做轉身動作時，不小心篤到她的眼睛，她痛到靜止了3分鐘，我好驚她流血，她沒有鬧我，只是捉住我傾偈。」

姜濤單飛做商演心情緊張，透露日內赴台灣拍劇4個月，正為赴台隔離做準備，他說：「男仔沒有太多行裝，會趁這段隔離期好好沉澱，靜心睇劇本。」

愛吃的他最想逛當地夜巿品嘗地道小吃，談到台灣出名多美食又有不少辣妹，他笑言：「飲食方面，我鍾意食辣，識辣妹就順其自然啦。雖然那邊未必有人識我，但我都會避忌，不想影響別人。」

否認因政見被雪藏

林秀怡與無綫尚有四五年合約，早前傳她因政見問題被雪藏，她說：「我無聽到這個說法，7月有主持節目推出，可能早排不好彩未有工作，始終公司多靚女競爭大，我似男人，公司肯要我已好好。」她空閒時寄情投資的美容院、食店和網購生意。提到她在疫市升呢做業主，她笑言：「人哋靠父幹，我就靠男友幹，男友畀首期，然後一齊供樓。」她認定男友是結婚對象，打算收樓後同居。她承認因疫情延遲結婚計劃，並說：「原本想30歲前結婚，現在將目標定35歲前，儲到錢就結。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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