英語論姑姐馬蹄露：Intimate與Busybody

馬米高表示跟姑姐馬蹄露感情要好，小時候姑姐會接他放學。去年兩人政見不同，他最初也有不開心。

【明報專訊】馬米高的姑姐是馬蹄露，他對娛樂圈感興趣，也是受姑姐影響；進軍網上市場初期，姑侄拍檔拍《跟著姑姐去旅行》，馬蹄露也很落力向大家介紹她有一個教英文的侄仔。他們感情要好，去年因社會議題的分歧，令人揣測姑侄關係有變。馬米高接受訪問，大方說姑侄矛盾，亦趁機教英文。

姑姐接放學覺威水

馬米高以「Intimate」形容與馬蹄露的關係，他們是家人，比close更親密，性格好夾，同樣是傻傻哋。

他說：「細個姑姐帶我去玩、見識，我會奇怪街上的人會望姑姐又似是朋友般，我感受到藝人的親和力，鍾意娛樂圈也是受她影響。她接我放學，老師呆了一陣，好奇點解『MayMay』會接我放學，我會覺得幾威水！」他眼中姑姐是怎樣的人？他笑說：「『Busybody』，咁講我驚佢會打我！與自己無關的事情她也會去理，有次我們逛街，我去看其他東西，轉頭她不在店內，老闆說她到了隔籬舖頭勸交。原來兩個大男人吵架，幾乎動手要報警，佢就走去叫他們一人少句；姑姐就係咁『busybody』！」

至於他跟馬蹄露對社會議題的分歧如何處理？他稱近年香港不少家庭也意見分歧、不同立場。馬米高表示初時會不開心、難消化，因為跟姑姐一直是想法一致，但在這議題有不同意見。他需要時間消化，正如有人喜歡食朱古力亦有人愛雲呢拿口味，不能逼對方食，「和而不同，尊重對方不同。『family comes first』，家人最重要！」

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