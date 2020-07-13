碧咸長子明年英美行禮 哈七任伴娘

布魯克林有傳他跟妮歌拉佩斯明年將在英美兩地分別舉行豪華婚禮。

【明報專訊】英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的21歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），前日透過社交媒體報喜，他跟拍拖短短7個月的《變形金剛：殲滅世紀》25歲女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz），已於兩星期前求婚成功，並公開幺妹哈七（Harper Seven）負責拍攝的合照，趁機展示二人左手無名指戴上價值25萬英鎊（約246萬港元）、布魯克林親自設計的訂婚鑽戒。

布魯克林表示：「我是世界上最幸福的男人，亦會變成最好的丈夫和爸爸。」值得一提的是，相中妮歌拉佩斯穿著的黃色長裙，正是出自「未來奶奶」維多利亞（Victoria Beckham）手筆。有網民估計，妮歌稍後穿著的婚紗，很大機會亦是由「碧咸嫂」操刀；至於哈七將會擔任首席伴娘。

婚訊公布後，碧咸夫婦及子女分別轉載布魯克林與未婚妻合照，並送上祝福。據英國《太陽報》報道，二人將於明年在英美兩地舉行豪華婚宴，估計整個婚禮花費將會高達400萬英鎊（約3940萬港元），主要由妮歌拉佩斯的富爸爸、坐擁130億港元身家的美國特里安基金管理公司創辦人佩爾茨（Nelson Peltz）支付。