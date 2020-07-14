書展延期 馬米高：攬住枕頭喊 方健儀：留得本書在 哪怕冇得賣

馬米高首次出書，對於在書展舉行的粉絲聚會期待已久，但安全最緊要，他不想害別人的子女。（資料圖片）

【明報專訊】本港新冠肺炎疫情加劇，香港貿易發展局昨宣布原定明日開幕的書展（7月15日至21日）延期。今屆書展有多名藝人推出新作，已安排了宣傳活動，包括送紀念品、簽名會等跟讀者交流，對新書的銷量有刺激作用。現書展延期，宣傳計劃打亂，但他們支持延期的安排，正如方健儀說：「留得本書在，哪怕冇得賣？」馬米高籌備兩年的處男作《英文寫真》，本計劃在書展的簽名會派「閃卡」給粉絲，怎料活動取消。他搞笑回應說雖然攬住枕頭喊了，但不想害人家的子女，認同書展延期是明智做法。

娛樂組

李佳芯今年晉身才女行列推出著作《心之所往》，大會宣布書展延期，她文縐縐回應說：「這絕對是一個最好的方案，還好在這段時間，該做的、需要我做的都已做了。突然想到書中一段內容『在能夠選擇時做到最好，到選擇權移交了就放手，人生不過是這樣。』希望疫情盡快緩和，期待擇日舉辦的簽書會再同大家見面！」

鄧達智認為延期無可厚非

馬米高回應《明報》說早在大會決定延期前，前晚他已向書商提出想取消簽書會，因為這關係人家子女的健康。他說：「你諗吓我每日食雞肉，操弗個body，諗住去簽書會，跟啲嫩模一脫高下、一脫成名。𠵱家打亂咗，不過我唔太介意銷量，我覺得安全最緊要，如果有任何一個粉絲或讀者，因為咁而有事，我心裏都唔安樂，取消是明智決定。我攬住枕頭喊咗好多晚，因為期待已久第一次粉絲聚會，但真係冇辦法，安全最緊要，我又唔想害人哋仔女，本身準備好多閃卡派畀大家，下次啦，來日方長，身體健康﹑安全為上。」

方健儀明白各方付出很大努力，但有關安全，永遠不能妥協，健康一定行先。她說：「『留得本書在，哪怕冇得賣？』大家最重要百毒不侵，期望疫情緩和後，我們在『免疫』的書展中相見。」

鄧達智（William）原定今年書展推出兩本新書《衣路歷情》和《THROWBACK》。William昨接受《明報》訪問時坦言可惜、無奈，但認為書展延期無可厚非，「今次我出兩本書，都係出版社重點推介，所以有記者會及新書分享，節目好豐富，但突然要改期。過去一星期疫情逆轉都冇辦法，為公眾衛生無可厚非，決定係正確，心情係無奈，但為大家健康福祉，無可厚非」。他稱新書銷量並非他最關注的，待大家有信心再舉行書展是好事。

溫碧霞取消粉絲見面會

蔣怡聯同6名星級名廚推出《氣炸鍋食譜》。她稱新書會改為網上銷售，沒擔心銷量，由於大家多機會留在家中煮食，故用氣炸鍋機會多了，對新書的銷量有幫助，長遠計可能更好賣。蔣怡為疫情擔心，會少跟朋友聚會亦少帶孩子出街，避免太多接觸，健康最緊要。

溫碧霞原本書展推出《海潮》第二版並安排於周末出席粉絲見面會，對書展延期她表示支持，今次的寫真是為慈善，有內部訂購亦有網上出售。

2018亞姐香港賽區冠軍梁雪瑤推出寫真，她坦言獲知書展延期時感驚訝和失望，本安排了大型簽名會；現在延期的好處是讓她有更多時間錄歌，寫真集會在便利店出售，故不擔心銷量。李芷菱透露原本在書展安排了4場簽書會，現在取消了，但今日的新書發布會則如期舉行。對於書展延期難免失望，但健康要緊，她尊重大會決定。