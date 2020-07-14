導演鄧衍成喪禮一切從簡 尹天照盼天家再合作

【明報專訊】導演鄧衍成（Billy）7月初病逝，終年69歲，靈柩昨日12時40分移送到柴灣歌連臣角火化，負責捧遺照的女兒雙眼通紅，約20名家人及徒弟出席告別式，儀式由牧師主持，與鄧導屬好友的尹天照（阿照）前來送別，他透露喪禮遵照Billy遺願一切從簡，不希望大家太傷感，追思會於本月26日舉行。

1980年代加入亞視的阿照，有幸參演Billy執導的劇集結緣，敬佩對方專業、做事認真，他說：「Billy屬於好勁的一批導演，不懂跟他相處的人會好驚他，其實他好講得笑。」阿照因工作夠搏命，更獲Billy賞識，當上男主角，合作亞視劇《我和殭屍有個約會》有聲有色。

生命力頑強 病住照開工

談到Billy的病因，阿照說：「他患喉嚨癌，醫生曾推斷不會超過四五年命，結果他撐了七八年，一早已做了手術，生命力頑強，好番又開工。他拍劇集《飛虎之雷霆極戰》時，我都叫他唞唞不要做，因當時身體又開始差，不過他覺得精神投放在工作較開心。」阿照一直跟Billy有聯絡，也有到醫院探病。

離世時很安詳

Billy離世前有信仰，阿照透露花了8年時間向他傳福音，並說：「我分享了自己經歷的神蹟，可能他都睇到和經歷了一些事，他走之前還很清醒，在牧師面前說信主，然後接受洗禮。他走的時候家人都陪伴住，他最惜女兒和太太，我在牀邊對他講，有些事要放低就放低，不要令自己太辛苦，最後他都安詳走了，醫生都說他好硬淨，打了嗎啡針都好似無打，異於常人。」知不知Billy有無遺憾？他語帶平靜地說：「生老病死是必然，大家最後都會上天堂，將來再見，我希望與他再合作，之前都有邀請他，但他太忙，天堂拍啦。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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