惹婚變揣測 李玟：要醫治破碎心靈

【明報專訊】45歲李玟（CoCo）於2011年跟利豐集團總裁Bruce Rockowitz結婚，前日她在微博有感而發寫道：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的。勇氣並不是與生俱來，是需要從實踐中去不斷地學習，改進和爭取……我還在學習和爭取中。我希望…希望……」惹來網民揣測，有擔心她的9年婚姻出現問題，有留言問是否離婚了？CoCo未回應，但她的家姐兼經理人Nancy接受台灣傳媒訪問時說：「婚姻的事，由她本人交代。」 又稱若婚姻真的有出狀况，CoCo是很誠實的人，一定會親自跟大家說明。

家姐兼經理人：不便代回應

CoCo曾於5月20日留言：「終於勇敢的做了，感覺是一種解脫，今天不止是跟你所愛的人說我愛你，也要多愛自己一些，因為這輩子只有自己永遠伴隨，所以你不愛自己，愛誰？」後來她又剪了一頭短髮。前日她再吐心事，說要醫治破碎的心靈，事件變得耐人尋味。CoCo的家姐兼經理人Nancy向傳媒稱，CoCo的私事就由她自己解畫，不便代回應，但希望外界不要過敏。她又稱要是李玟婚姻真的有出狀况，一定會親自跟大家說明。

兩年前做人工授孕未成功

李玟與老公的年紀相距16歲，有報道兩人結婚時，Bruce Rockowitz坐擁逾20億身家。兩人在香港的超豪婚禮花了1.5億港元，樂壇巨星Alicia Keys與Bruno Mars等也出席婚宴。Bruce有兩女兒，CoCo希望有兩人的愛情結晶品，兩年前她自爆在紐約做人工授孕，可惜未成功。

娛樂組