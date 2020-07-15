與阿倫謝振中合照成網民箭靶 梁漢文問心無愧：天下判官何其多

【明報專訊】譚詠麟（阿倫）去年跟鍾鎮濤（B哥）、梁家輝等出席撐警大會，有粉絲要跟阿倫割席，今年2月阿倫又在「警星飯敘」中跟現任葵青警區指揮官謝振中合唱，老友鬼鬼。網民熱議對阿倫沒影響，5月他回應跟粉絲關係時，就稱「不要將娛樂扯上政治」。阿倫繼續四周遊玩又踢波，經常在微博分享照片，7月5日跟明星足球隊踢波，他曬全體合照外，還有一張跟謝振中、梁漢文的3人合照而掀風波。梁漢文頓成網民箭靶，昨日他在社交平台表態：「我問心無愧便是了。」

娛樂組

去年12月，有藝人到警總送暖，低調撐警，被公開合照後，同行人鬧爆「害死人喇！」今次阿倫在微博曬與葵青警區指揮官謝振中、梁漢文的3人合照，原本是讚梁漢文與謝sir在賽事中各入5球，而他擔任中場傳送建功。相信阿倫未想到梁漢文因合照被連累，連日來有網民在梁的社交平台洗版留言，有提到該合照時，說感到失望。昨日梁漢文撰文解釋，當日是被阿倫拉住要影相，在尊重前輩的前提下而合照了，意想不到似犯了彌天大罪。

「踢場波難 原來做人更難」

梁漢文在社交平台上載8年前的《正氣歌》MV以表初心，此曲是郭偉亮作曲、黃偉文作詞，其中歌詞「我沒籌碼 還是確信做人是老實無價 同伴已將我變賣 我又能嗎……」。梁漢文寫道：「等咗半年先踢到一場波，估唔到𠵱家踢場波難，原來做人更難。踢完走，校長（阿倫）拉住話影張相……做人應該尊重前輩……影張相，原來會被人覺得犯下彌天大罪。天下判官何其多，我問心無愧便是了。 #明就明 #唔明我都無咩好講 #多謝默默關心緊張問候我的所有朋友。」

有粉絲留言支持 有人講再見

網民的留言有不同聲音，有肉緊梁漢文的粉絲說：「尊重前輩是應該的，可以請左邊那位（指謝sir）借借嘛！」又有說：「偶像，互相尊重的確好緊要，世界係彩色的，繼續支持&愛你！」、「香港真係無晒自由！踢場波、影張相都搞到咁！」有表示支持的說問心無愧，不需理會無理的批評。不過，也有粉絲留言多謝梁漢文的歌曲陪伴多年，可惜是時候講再見了。