《歡樂合唱團》娜雅雷維拉證溺斃 終年33歲 失蹤5日屍沉湖底

【明報專訊】美劇《歡樂合唱團》女星娜雅雷維拉（Naya Rivera）上周偕4歲兒子Josey Dorsey同遊加州皮魯湖，事後Josey獨留艇上，娜雅疑似遇溺失蹤，當地警方經過5日搜索，前日終在湖底發現屍體，終年33歲。娜雅的前夫及《歡》劇拍檔驚聞死訊，先後趕到湖邊悼念。巧合的是，這日亦是《歡》劇男星哥利蒙迪夫（Cory Monteith）7年前濫藥暴斃的死忌。

從現場閉路電視片段可見，美國時間上周三下午1時左右，娜雅偕Josey同遊加州皮魯湖，大約3個小時後，租艇時效已過，二人卻未回岸，直至遊客發現Josey獨自在艇上睡覺，於是報警求助。經過連日搜索，前日警方終在湖底打撈一具屍體，對比服飾及身體特徵後，證實死者正是娜雅。

為救兒子犧牲自己

前日警方在湖邊舉行記者會，綜合Josey口供和現場證據，推斷娜雅母子曾在湖中暢泳，其間小艇愈漂愈遠，她為保護兒子，拚命把他送返船上，未有穿著救生衣的她卻力竭下沉，「遺體被卡在湖底的灌木叢中」，結果遇溺釀成悲劇，警方強調事件與自殺或他殺無關。

娜雅死訊曝光後，兩年前跟她離婚的《吸血新世代》男星賴恩多斯（Ryan Dorsey），以及一眾《歡樂合唱團》演員包括希達摩莉絲（Heather Morris）、基斯高化（Chris Colfer）、安柏萊利（Amber Riley）及奇雲麥希爾（Kevin McHale）等，先後趕赴事發現場。美國ABC電視台新聞節目拍得眾星在湖畔手拖手祈禱，然後互相擁抱的感人場面，見證彼此友誼不變。

撞正同劇男星死忌

至於曾跟娜雅鬧不和的《歡樂合唱團》女主角莉雅米雪（Lea Michele），亦透過社交媒體Instagram上載娜雅和哥利蒙迪夫的黑白照片，以示悼念。巧合的是，娜雅屍體發現當天，正是哥利逝世7周年的紀念日。奇雲麥希爾則在社交媒體Twitter留言：「雖然我並非教徒，但我深信是哥利協助，讓我們找回娜雅。」

事實上，哥利蒙迪夫自2013年吸毒過量猝逝至今，過去7年已有5名《歡樂合唱團》台前幕後離世，包括擔任此劇製作助理的金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）同母異父妹妹Nancy Motes、男星麥克蘇寧（Mark Salling），以及女星珍嘉露維（Jane Galloway）和娜雅雷維拉，有網民形容《歡樂合唱團》並非喜劇而是「悲劇」，實不為過。