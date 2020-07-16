金曲獎公布入圍名單 鄧紫棋梁靜茹爭歌后

【明報專訊】台灣第31屆金曲獎原定4月公布入圍名單，6月舉行頒獎典禮，但受疫情影響，昨日才公布入圍名單，頒獎禮則延期至10月3日舉行。歌王、歌后之爭受注目，今屆「最佳國語男歌手獎」候選人包括周華健、J.Sheon、張震嶽、黃明志、吳青峰及裘德。「最佳國語女歌手獎」則是王若琳、梁靜茹、鄧紫棋（G.E.M.）、許哲珮、楊乃文及魏如萱對戰。至於「最佳國語專輯」同樣競爭激烈，有王若琳《愛的呼喚》、鄧紫棋《摩天動物園》、許哲珮《失物之城》、陳珊妮《Juvenile A》、魏如萱《藏著並不等於遺忘》及吳青峰《太空人》。

阿爆獲8項提名成大贏家

原住民歌手阿爆以創作專輯《kinakaian母親的舌頭》獲8項提名，是本屆入圍最多獎項的歌手。鄧紫棋以《摩天動物園》入圍最佳國語女歌手、年度專輯、最佳國語專輯、最佳作曲人及年度歌曲獎5項大獎，她開心表示事前沒想過，獲評審肯定表現，覺得已贏了以前的自己。她希望音樂能鼓勵所有跟她一樣面對着風風雨雨的人，不要放棄！她談到去年離開前公司，面對官司和各種阻礙，讓她經歷了人生目前為止最大的衝擊，但生活中的風浪，可以激發出毅力與潛力。事前呼聲高的楊丞琳卻無緣爭奪金曲歌后。

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