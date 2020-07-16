蹲地摸狗被咬面 趙慧珊嘴唇縫9針險毁容

【明報專訊】Super Girls隊長趙慧珊（Aka）是愛狗之人，前日她搬物資到流浪狗場，當她蹲下摸其中一隻狗時，突然被該狗撲前咬她的嘴，頓時流血，她受驚痛哭又擔心毁容，不敢想像自己的嘴還在不在？咬爛到什麼形狀？經好友及家人送她到醫院縫了9針，以及打破傷風針及瘋狗針。不過她未有怪責咬傷她的狗，說狗是人類的好朋友，她要好好學習跟狗狗相處。她覺得今次是不幸中之大幸，會好好休息養傷。

趙慧珊（Aka）昨日凌晨在社交網上載兩張照片，分別是她在醫院，戴帽低頭用紙巾掩嘴，另一張是上唇縫9針後的照片。她撰長文講述受傷經過，她說前日搬物資到流浪狗場，是她第2次與狗場的狗狗見面。狗狗們見到她，即走出來歡迎，但當她蹲下摸其中一隻狗狗時，最初30秒都好開心，但突然在半秒間，該狗狗張口撲向她的面咬了一口，她即時好痛，她用手掩着嘴，成手是血，她不敢想像自己的嘴還在不在？又或是咬爛到什麼形狀？

狂喊只懂問「點算？」

Aka說自己危機處理感勁低，不斷喊，只懂問「點算？點算？」她拿了鏡照，見到就是血，腦裏一片空白。她說自己好彩，身旁的3個好友夠鎮定，車埋她的媽媽、妹妹及妹夫到醫院。她感謝好友和家人幫忙，感謝醫生細心幫她縫了9針。她事後發現自己的眼睛好像更恐怖，因為哭太耐，腫如雞蛋。

會學習如何與狗狗相處

Aka經過今次經歷，提醒大家不是自己養的狗狗，牠們可能不明白你的動態，所以要小心。她這次打了破傷風針，以及要安排打瘋狗針。不過她認為狗狗始終是人類最好的朋友，她也要好好學習如何跟狗狗好好相處，令牠們舒服。她今次算是不幸中的大幸，她會好好休息，大家不用擔心她。

容祖兒謝安琪吳嘉熙送祝福

圈中好友看到她的照片及留言都大感擔心，祝福她早日康復。容祖兒說：「陰功一定嚇親啦，小心處理傷口，好快好番㗎啦！take care Aka！」謝安琪說：「早日康復my dear Aka仔！」吳嘉熙說：「無事Aka！你一定會好番晒！一定會！要take good care！」

娛樂組