前經理人向警方舉報濫藥 申鉉濬辭演《超人回來了》

申鉉濬遭前經理人揭發剝削及濫藥，雖然他已否認，但形象肯定受損。另外，他不滿家人受牽連，考慮向前經理人採取法律行動，阻止對方繼續滋擾。

【明報專訊】韓劇《天國的階梯》51歲男星申鉉濬都算禍不單行，曾跟他合作13年的前經理人金某，上周自稱遭申鉉濬剝削，前日再向警方舉報，要求重新調查申鉉濬在10年前涉嫌非法注射異丙酚（Propofol）一案，令他不勝其煩，昨日宣布暫停演出KBS電視台親子真人騷《超人回來了》，避免家人再受傷害，並考慮對金某採取法律行動，遏止對方繼續滋擾。

據韓國傳媒報道，1995年開始擔任申鉉濬經理人的金某，自爆任職13年來，一直遭到不公平待遇，包括入職初期，月薪只有不足4000港元，令他難以維持生計。除了照顧申鉉濬外，他又兼任其母的跑腿，並經常遭他們辱罵。事後申鉉濬否認，指金某已離職6、7年，雙方早已失聯，不明白對方何以作出無理指控。

前經理人自稱待遇不公

前日金某再出招，到首爾江南警署報案，要求警方重新調查申鉉濬在2010年涉嫌非法注射強力鎮靜劑異丙酚一案，事後警方承認收到舉報；不過，有傳此案的追訴期已過，金某明知而為，似乎另有所圖。

申鉉濬收到韓媒查詢後，隨即透過律師否認有關指控：「當年申鉉濬以醫療為目的，在醫院接受異丙酚注射，完全合法合理，警方亦未有提出檢控，對於金某的無理指摘，我們將考慮採取法律行動應對。」

申鉉濬自2013年與美籍韓裔女友結婚，目前育有兩名子女，入行30年最近首次參演真人騷節目《超人回來了》，剛於周日（12日）播出，但受到金某的言論影響，認為家人已受傷害，決定向電視台請辭，暫時中止拍攝，希望獲得劇組和觀眾體諒。

韓星被指濫用異丙酚的報道時有所聞，今年2月，《與神同行》男星河正宇遭韓媒揭發假借胞弟之名，多次在整容外科醫院非法注射異丙酚，事後河正宇否認指控，解釋入院接受高強度激光手術，藉以除去臉上疤痕，並在院長判斷下合法使用麻醉藥，澄清沒有濫用任何藥物的需要。

除了申鉉濬和河正宇外，韓劇《能先接吻嗎？》朴詩妍、《被遺忘的妻子》李丞涓等韓星亦曾捲入濫用異丙酚風波，後兩者更被檢控。