【開箱】金像影后姬蒂白蘭芝主演兼監製 《無界之殤》難民悲歌

【明報專訊】現年51歲的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）先後憑《娛樂大亨》及《情迷藍茉莉》在奧斯卡贏得最佳女配角及女主角殊榮，演技在同年代女星中，毋庸置疑；超過20年在英美發展，姬蒂早前回到老家澳洲，親自監製及主演以難民議題為背景的劇集《無界之殤》（Stateless），今年2月在柏林影展新增的劇集環節首映後，獲得不俗評價；該劇3月在澳洲的電視台播出，其他地區觀衆，本月8日透過影視串流平台Netflix可欣賞得到。

4角色難民營相遇

《無界之殤》全劇6集，參考真人真事改編，以澳洲的難民羈留中心為背景，故事主要圍繞4個人物。首集第一個鏡頭是白人女子在沙漠奔跑，她名叫Sofie，本是空姐，家庭環境不俗，生活卻不愉快；她自覺被父母排擠，認為他們都偏心事業和家庭都美滿的胞姐Margot，於是轉投類似異端的組織GOPA，從中得到安慰。GOPA由Gordon和Pat夫婦創辦，鼓勵學員追尋自我，Sofie受到「鼓勵」，辭去空姐工作，又脫離家庭。她後來在舞蹈比賽被Gordon當衆侮辱而出走，精神崩潰被送到警署輾轉再到醫院，她出走後冒認一名在夜店認識的德國人，最終流落在難民羈留中心。

另一主角是流亡印度的阿富汗教師Ameer，他目睹塔利班的兇殘，決定跟太太及兩女兒偷渡到澳洲，其間遇到騙人的蛇頭，幼女又患上瘧疾，歷盡艱辛終於登船，卻跟妻女走散。抵達澳洲難民羈留中心跟大女重遇，才知道發生沉船事故，太太和細女溺斃。至於Cam，收入微薄卻要支撐一家五口，友人慫恿說難民羈留中心的保安工作，要求不高但薪優糧準，讓他可改善家人生活；還有Claire，是新調職羈留中心的主任，她剛履新就遇到傳媒報道難民遭羈留中心職員虐打，她要跟時間競賽，為政府隱惡揚善，並抽出羈留中心的告密者。

澳洲難民政策惹爭議

澳洲難民政策頗受爭議，Sofie的故事正改編自真實事件：德裔澳洲公民Cornelia Rau於2004年被誤當難民在羈留中心度過了10個月，事件揭發後引起軒然大波。劇中說很多難民抵達澳洲多時，經多番審查，依然不獲准入境，戲中一名老伯拿着行李，每天坐在空地，一等就7年。監製之一及編劇愛絲麥基迪（Elise McCredies）受訪時說，此劇背景設定於2000年代初，澳洲政府開始驅逐難民船，借Sofie的故事，探討難民身分和尋求庇護等問題，「當長期被拘留，他們的身分慢慢褪去」。兼任監製的姬蒂白蘭芝說，生活在一個失控的制度，顯得很荒謬，羈留中心也變得如同監獄和精神病院。

此劇也不止在說難民，還有周遭的人；Cam心地善良，面對同袍虐打難民，他於心不忍，也不會處處提防到底修女或義工進來探訪是否另有目的。同時他也想家人得到更好生活，不想惹事丟失一份優差，這種心理掙扎會否把人推向極端？Claire管理難民羈留中心，要壓下醜聞，不讓負面消息再曝光，偏偏住在她隔鄰的就是記者，有一幕她質問對方，為什麽就不能報道政府怎樣幫難民？

Sofie家境不錯，又是白人，卻流落難民營，《無界之殤》正是要說這故事不止關於「其他人」，普通澳洲人也有「受難」的機會；有一幕難民游說Sofie在計劃中的示威站前一點，「他們會想知道為何你長得跟他們一樣，卻被困於此？你可代表我們，代表我們所受的苦難」。

台前幕後重用澳洲人

扮演Gordon的《盜墓者羅拉》英國男星多明尼韋斯（Dominic West）表示，拍此劇之前沒留意澳洲的移民政策，他說大部分英國人都以為澳洲地方那麽大，又是移民國家，理應很歡迎他們，所以當看到有關離岸羈留中心的報道時很震撼。

姬蒂白蘭芝在劇中扮演GOPA的Pat，戲分不多，但擔任監製的她，憑藉自己名氣，號召力大增，譬如扮演Sofie的是《侍女》伊芳施荷夫斯基（Yvonne Strahovski），飾演Cam的柴葛尼（Jai Courtney），曾在《自殺特攻：超能暴隊》扮演迴力鏢隊長，《變種特攻：狼人外傳》艾莎啓迪（Asher Keddie）則飾演Claire，全都是澳洲演員，可見姬蒂一心要拍齣高質本土劇，給同聲同氣的台前幕後一個機會。值得一提的是，監製之一湯尼艾里斯（Tony Ayres）是澳門出生的華裔澳洲人，他也是導演，前作《悼亡曲》、《意》都曾在香港國際電影節放映。