陳家樂新歡舊愛同場 連詩雅太高被欺凌 余香凝減磅曬性感

【明報專訊】無綫籌款騷《明愛暖萬心》前晚於電視城錄影，陳家樂舊愛余香凝與新緋聞女友連詩雅同場，兩人在台上分兩邊企，相隔一段距離。

余香凝穿黑色性感晚裝，騷胸及長腿搶鏡，她獻唱楊千嬅名曲《小城大事》，獲70人管弦樂團伴奏，特別挑選展現高貴、優雅又不失性感的靚衫。她說上次做無綫騷身形有點肥，最近成功減了10多磅，但仍被同事取笑性感不來，她決定努力練習表情及動作，遇到性感角色都處理到。

連詩雅身形高䠷，穿5吋高跟鞋更加「高人一等」。她自爆小時候不懂欣賞自己，讀中學時因太高被同學排斥及欺凌，她說：「同學笑我高到可以換電燈膽，覺得我高等如高傲，其實接觸過我，就知我為人傻更更、好論盡。入行後才發現身形高、著高跟鞋配時裝更好看。」

連詩雅透露最近忙於撲食糧和口罩，「屋企開支、換燈膽、廁所通渠都由我負責。（可有找緋聞男友陳家樂幫手？）我是獨立女性，會揸車去買，不想麻煩別人，而且買防疫物品都有心得。（會否倒過來幫家樂入貨？）如朋友需要都可以幫，但暫時無收到要求」。

吳業坤擔心Aka破相

參與演出的吳業坤（坤哥）從報道得知舊緋聞女友趙慧珊（Aka）被狗咬傷嘴唇鏠針，覺得情况嚴重，擔心對方破相，「若有需要，我會盡力為她找醫生朋友畀意見，始終大家是朋友」。他沒有刻意發短訊慰問，不代表冷血，認為Aka受傷後，仍能以文字在社交網交代事發經過，證明她已冷靜處理，目前沒什麼可以幫她，先讓她靜靜休息。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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