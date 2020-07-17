《殺手》收視報捷 李佳芯8月正式解封拍新劇

【明報專訊】黎耀祥（祥仔）、李佳芯、 龔嘉欣、江美儀、謝東閔等，昨日為劇集《殺手》宣傳，公布收視理想，首周7天跨平台總收視29.2點（約190萬觀眾），是2017年至今，二線劇首周收視冠軍。一眾演員現場大展身手，示範空手劈木板、掟飛鏢、起腳爆樽，重現劇中心狠手辣殺手本色。被傳因政見遭無綫雪藏大半年的李佳芯，透露8月會開拍新劇，正式解封，詳情待公司公布。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

李佳芯之前被指因政見遭無綫雪藏大半年，憑《殺手》播出而解封，對於劇集收視報捷，力證人氣不減，她非常開心，並說：「希望收視再升啦，這個題材吸引到觀眾，劇情會愈來愈緊湊。」

網民和拍檔陳豪大讚她劇中的爆炸頭髮型好看，她卻不太認同說：「我發現觀眾好鍾意唱反調，我電爆炸頭、演狐狸精，大家都話好，現實中的男人未必鍾意女仔電爆炸頭，我怕再電爆炸頭嫁不出，其實已經有好多因素導致嫁不出了。」

否認被張寶兒取代

有傳李佳芯原本有份參演劇集《兒科醫生》，最終易角由張寶兒取代，她澄清從未接觸該劇，並說：「我只是從報道聽到有關傳聞，不知道有無存在過易角問題。」她只知8月中會開拍新劇，最近已見過監製，詳情有待公司公布。

近日有報道指她和男友陳炳銓「築愛巢」，搬入西貢價值千萬的獨立屋，她承認年初已搬屋，但並非自置物業，她說：「置業仍是我目標，希望兩年達成。」

嘉欣期待祥仔再騷肌

祥仔與嘉欣於劇中有大量武打場面，他們回憶拍攝時非常辛苦，嘉欣說：「好多幕打鬥，拍就拍兩日，但剪接出來只是一兩秒，眨眼就過。」

祥仔稱拍攝配合剪接，效果很細緻，知道觀眾睇得開心，他有很大滿足感，並笑說：「我打滾娛圈大半世，相信大家未見過我這樣打鬥，自己翻睇部劇都覺得high，決定要進軍武行繼續打。」原來他即將再拍武打題材劇集，扮演拳手，祥仔說：「以為拍完《殺手》不用再除衫，下部劇竟然扮拳手，仲要操線條，但因疫情，延遲了訓練。」

嘉欣期待再見祥仔騷肌，笑稱祥仔除衫拍《殺手》時，已引起劇組人員嘩嘩聲包圍影合照，她說：「我有趁機摸他的腹肌。」

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