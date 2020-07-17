藝人變陣搞網上書展谷銷量 關智斌騷肌化蝶「破繭而出」

方健儀在網上貼出為新書簽名照片，還在書上寫金句。（網上圖片）

【明報專訊】一年一度的香港書展原定於本月15日揭幕，因新冠肺炎疫情再爆發被迫延期，多間書商、以及今年出書的藝人關智斌（Kenny）、李佳芯、馬米高、亞姐李芷菱、鄧達智與蔣怡等，變陣搞「網上書展」。雖沒有實體書展氣氛，但銷售情况不俗，李佳芯的散文集《心之所往》已售出逾3000本，李芷菱的慈善相集《Camilla Fancy》亦已售出1000本，蔣怡的食譜印製5000本，現已售出一半。

記者：林蘊兒 柯美

現年39歲的Kenny相隔14年再出寫真《尋蝶戀花》，安排於8月推出。寫真集以「尋找自己」的旅程為主軸，希望透過寫真集讓大家感受到他的成長、理想和勇氣。寫真集於日本取景，短短6日走遍東京、伊東、大島3個區域中的9個拍攝地點。Kenny為了這次拍攝，事前狂操肌肉，希望呈現出比過往更好的體態，他解釋書名的「蝶」是蝴蝶破繭而出的意思。

馬米高直播簽名會

馬米高的《英文寫真》在網上與書店公開發售，他未知銷量，但很多粉絲向他報告各區銷售情况，有人告訴他有些地方只賣剩一本。他笑說看來大家很飢渴，出版商已安排網上簽名會，他會在facebook直播，邊簽名邊跟大家傾偈，大約簽60本。馬米高稱最感動有海外讀者，願以書價的一倍支付郵費。

方健儀日前也到出版社為新書《破天方—踩在斜槓線上》簽名，她寫上昔日做新聞主播的金句：「大家好！我係方健儀」、「後會有期」、「多謝支持」。

本地著名時裝設計師鄧達智的《衣路歷情》今日面世，預先印製2000套，內部認購已有200多套，出版商原定在會展舉行作者分享會，現改為明天透過網上直播，與讀者隔空交流。

蔣怡無銷量壓力

蔣怡聯同6名星級名廚推出《氣炸鍋食譜》，共印製5000本，連同之前內部認購及收到的網上訂單，估計已售出一半，蔣怡很開心說：「我對銷量沒有壓力，只希望跟大家分享美食，在疫情下人人多留家煮食，很快便可以變廚神。」

李芷菱相集預購理想

昨日亞姐李芷菱接受《明報》電話訪問，她稱親自拿相集《Camilla Fancy》寄速遞，並說：「預購很理想，印製了2000本，已售出1000本，可能因為做慈善。善款會撥捐甘葉慈善基金，購買口罩和防疫物品，幫助弱勢社群，所以很多朋友和粉絲知道買20本可退稅、50本有感謝狀，都很踴躍大量預購，不排除會加印。更開心是有粉絲主動想捐口罩和物資給甘葉慈善機構。」