何鴻燊靈柩移送東華義莊暫存 何猷龍捧遺照 四房家屬上香鞠躬

何猷龍（左）捧着賭王遺照，三房何猷啟、四房何猷亨與何猷君緊隨其後。（攝影/採訪：鍾偉茵、黃梓烜、孫華中）

【明報專訊】賭王何鴻燊今年5月26日離世，享年98歲。喪禮上周於香港殯儀館一連三天舉行，大殮儀式後，賭王靈柩暫放香港殯儀館，至昨日移送到東華義莊暫存，待擇吉日安葬於摩星嶺昭遠墳場的何家家族墓園。昨晨9時許，二房兒子何猷龍到香港殯儀館陪同爸爸的靈柩前往東華義莊，何猷龍捧着賭王遺照，在東華義莊會合三房何猷啟、四房何猷亨與何猷君後，一同迎接爸爸的靈柩進入義莊，並在擺放靈柩的天字1號莊房舉行儀式，四房家屬輪流上香及鞠躬，眾人難掩哀傷。

採訪：鍾偉茵、黃梓烜、孫華中

何猷龍於昨晨9時許抵達香港殯儀館，他穿著黑色運動裝，戴上白色手套、護目眼鏡及口罩，由兩名保鑣護送入內，並有多名警員在場維持秩序。相隔一會，鋪滿白花的靈車駛出，何猷龍捧着賭王遺照坐在靈車上。東華義莊外，早上9時許亦有多名警員到場，四房家屬穿著黑色素服陸續抵達。二太藍瓊纓落車時由女兒何超蕸攙扶，雖然工人準備了輪椅，但二太自行步入義莊。她的女兒何超瓊由保鑣護送到達。三太陳婉珍、女兒何超雲、何超蓮與男友竇驍；四太梁安琪、女兒何超盈與丈夫辛奇隆、何超欣、媳婦奚夢瑤；大房何超賢與老公Peter Kjaer、何超雄等先後到場。

靈柩安放天字1號莊房

何猷龍隨靈車抵達東華義莊後，捧着賭王遺照落車，10名工作人員抬着靈柩，何猷啟、何猷亨及何猷君跟隨着何猷龍，迎接父親的靈柩進入義莊。靈柩移送到莊園的天字1號莊房，位置甚佳。儀式約10時半開始，先由二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪上香，接着是賭王4名兒子，之後是女兒、孫女、女婿及媳婦。儀式完成後，4名兒子再於前排上香，待工作人員關上莊房的紅色大門，四房家屬分成3行向莊房行三鞠躬禮。眾人都顯得傷感，其後他們陸續離開。

二太藍瓊纓步出時，多人撐起雨傘護送上車。何超瓊、何超儀與丈夫陳子聰離開時，跟在場傳媒打招呼。三太陳婉珍由兩名助手扶着過馬路再上車，何超蓮則獲竇驍輕扶照顧。

傳花百萬安排保安看守

消息稱賭王的靈柩可能要明年吉日才下葬，雖然東華義莊有管理員當值，但據稱何家為安全起見，會安排多名保安人員看守，估計保安費約7位數字。