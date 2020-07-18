內地戲院局部重開試水溫 吳思遠：入座率不得超三成

【明報專訊】內地戲院因新冠肺炎疫情下，自1月中開始關閉全國戲院，減低疫情擴散，7部賀歲檔電影，包括陳可辛執導、鞏俐主演的《奪冠》、林超賢執導、彭于晏主演的《緊急救援》、成龍主演的《急先鋒》；以及《唐人街探案3》、《囧媽》、《姜子牙》和《熊出沒．狂野大陸》全部被迫撤檔。

停擺半年，戲院終於局部重開，國家電影局官網日前發布通知，低風險地區的戲院做足防疫措施，可以下周一（20日）恢復營業。

兩年前出售逾50間戲院

2001年開始在內地經營戲院的香港資深電影人吳思遠表示，戲院重開後，每場入座率不得超過30％，每日放映場次減至正常時期的一半。據他所知受疫情影響，戲院零收入半年，已有過千間戲院結業。他經營50多間戲院的UME院線，兩年前已全部出售，所以疫情「關院」對他並無影響，他說：「算好運。」

雖然內地之前全面停工停產，但吳思遠不擔心無戲上，因這段期間積壓了很多片未上，不過應該不會上映大片，會先試探入場率，上映些細片或重上以往賣座電影。根據內地公布，首批確定上映的電影非之前春節檔期被迫撤檔的大片，是4部細片，分別是《第一次的離別》、《妙先生》、《我在時間盡頭等你》與《蕎麥瘋長》。

贊成演員負責交稅

談到他的近况，吳思遠表示正籌拍其監製的《少林寺2》，何時開拍要看內地形勢，配角會找大卡士演員，主角則起用新人，讓觀眾有耳目一新感覺。

對於演員現在接合拍片要交稅，吳思遠認為交稅是正常，以前製片人代演員交稅的制度是有問題，他說：「他們邊交得起，所以先搞到爆煲，邊個收錢，就邊個來交稅先正常。」

促政府助港產片爭內地市場

至於香港電影業受疫情衝擊，進入寒冬期，開戲量近乎零。吳思遠說：「香港電影業經營特別艱難，因為本土市場太細，局限拍些數百萬元的製作。港產片要生存，要保持香港片特點，又要入到內地市場，所以特區政府要幫手，除給予多些資源，培養多些新人出現，新導演和新製作人等，有優待和簡化手續，利用政策，助港產片在內地上映。」

記者：柯美