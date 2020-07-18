【開箱】《驚天營救》點擊近億 Netflix用戶急增 關新冠肺炎事

迪士尼發行的《黑寡婦》，受到疫情影響，映期一再延遲，莫非要等到明年才有得睇？

【明報專訊】美國新冠肺炎疫情持續惡化，前日新增確診個案突破7.1萬宗，刷新單日最高紀錄。在限聚令、家居隔離等各種壓力下，大部分人被迫留在家中，影視串流平台乘勢堀起。

Netflix前日公布今年第2季的新增用戶數字，高達1010萬，升幅遠超預期。同一時間，Netflix亦公開十大最受歡迎的原創電影排名，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演動作片《驚天營救》以9900萬點擊稱冠，這又反映什麼現象？

美戲院恐明年中重開

疫情之下，有危有機，Netflix肯定屬於「受惠」一方。據美國綜藝網站Variety引述該公司最新發布的業績數字顯示，目前Netflix全球用戶達到1.93億，單是今年第2季已新增1010萬，比該公司估計的750萬為多，這跟疫情肆虐全球不無關係。

為免疫情在社區爆發，多國政府下令戲院關門，經濟分析師Doug Creutz預期，美國院商或許要等到明年中，才可全線營業，原因是荷李活巨頭均不欲在觀眾回復正常數目前，以及戲院尚未完全重開的情况下，推出製作費龐大的電影，避免淪為「炮灰」。

迪士尼9月前無新片

就以迪士尼為例，截止今年9月，即該公司的財政年度結束前，都不會發行任何新片，假如其他片商有樣學樣，原定今年開畫的《黑寡婦》、《花木蘭》、《天能》、《神奇女俠1984》等大片，恐怕等到明年才有機會上映。

既然戲院已非影迷的「尋夢園」，近年斥資炮製大量原創電影的Netflix，自然有望分一杯羹。從它最近公布的全球十大最高點擊原創電影排行榜，不難發現荷李活巨星擔綱主演動作片，剛好佔據一半位置，已經成為Netflix主流。

除了「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）主演《三重邊界》以6300萬點擊排第7位之外，頭4名都是點擊率高達8300萬以上的動作片，包括「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演第4位的《鬼影特攻：以暴制暴》、《變形金剛》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）成功躋身三甲的《隱俠：地下正義》，以及排名第2位、由金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）身兼監製和主角的《蒙上你的眼》，至於冠軍則是基斯漢斯禾夫主演《驚天營救》，點擊率接近1億，刷新Netflix史上最高紀錄。

商業動作片最受歡迎

這類明星掛帥的商業大製作，擺明針對合家歡市場而設，既可滿足官能刺激，亦不需動腦筋思考，正好為「避疫」人士提供所需娛樂，同時填補戲院長期關門的空白，難怪付費用戶人數急升，看來戲院商的最大敵人，除了新冠肺炎，串流平台更不可忽視。