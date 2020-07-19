城田優憶亡友邊唱邊哭

【明報專訊】《戀空》男星三浦春馬自殺身亡，令到備受新冠肺炎打擊的藝能界，蒙上另一重陰霾。昨日直播的TBS電視台節目《音樂之日2020》，曾跟三浦春馬合演日劇《武士高校》及《成人高校》的好友城田優，上台演唱樂隊GReeeeN名曲《奇蹟》的時候，憶起故友感觸落淚，最後更泣不成聲，但他仍堅持完成演出。

另一樂團flumpool在《音樂之日2020》亦選唱了三浦春馬主演的日劇《只想告訴你》同名主題曲，事後主音山村隆太在社交媒體留言悼念：「開始唱歌的時候，颳起了今天最強的一陣風，希望大家的思念，能藉此傳送到天堂。」

至於搞笑組合Non Style成員井上裕介、老牌樂隊Pinky & Killers女主音今陽子等圈中人，亦分別透過社交媒體悼念。

賀來賢人疑為故友發聲

值得一提的是，跟三浦春馬私交甚篤的《半澤直樹2》男星賀來賢人，昨日上午透過社交媒體Instagram Story發放一段黑底白字的信息：「要否定一個人喜歡的東西，或拚命做的事情，可以很簡單，甚至比綁鞋帶還容易。希望社交媒體上可以多一點正能量。」有網民推測賀來賢人不滿網上欺凌問題嚴重，懷疑三浦春馬亦是受害者之一，藉此為故友發聲。不過，亦有網民認為兩者應無關係，毋須過分解讀。