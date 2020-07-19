擺脫「御用細佬」形象 麥子樂戲鬥吳肇軒：唔衰得

麥子樂（左）在劇集《地產仔》中與吳肇軒有不少對手戲，自爆開工首日有點怯場，驚被後輩的演出蓋過。（《地產仔》劇照）

【明報專訊】40歲麥子樂在無綫出道，離巢後加盟英皇娛樂，去年轉投古天樂旗下，雖然兜兜轉轉打滾20年，但對演藝事業仍有團火，望遇到有代表性的角色，演技獲肯定，亦盼望與偶像周潤發、郭富城演對手戲。天生童顏的他終於擺脫「御用細佬」形象，在ViuTV劇《地產仔》中飾演成熟的舅父角色。

麥子樂在熱播中的ViuTV劇《地產仔》中演吳肇軒（軒仔）的舅父，兩人相依為命。談到如何演繹劇中的「舅甥情」？他大讚導演教得好，提示不要再用後生仔的演法，要表現成熟、淡定，務求與軒仔角色的浮誇性格形成對比。

擔心演技不敵後輩

麥子樂自爆開工首日有點怯場，驚被軒仔的演出蓋過，「其實我和軒仔認識多年，他是學院派，我是訓練班出身，大家所學的略有不同，會交流演戲的看法，我覺得他的能量好強，不用太多休息，好似我以前。我資歷較深，跟他演對手戲有壓力，因為唔衰得，幸好導演都收貨。今次演出也有很大得着，跟前輩徐廣林、夏韶聲及趙永洪鬥戲，非常過癮」。

與年輕人沒代溝

天生童顏的麥子樂感謝媽媽遺傳良好基因，他演過好多細佬、蠱惑仔等角色。現在的心態仍保持一份純真，與年輕人沒代溝，即使再演細佬角色都能駕馭，也感恩近年接觸不同類型的劇種，他說：「其實我離開TVB後在影視圈發展多年，由於自小已是戲迷，所以好鍾意拍電影，不過現在好多劇集製作已經行電影模式，演劇的方法同樣要求精準、秒間爆發力，不可以甩漏。」

想與發哥城城合作

出道20年的麥子樂對演藝工作仍然有團火，他希望演好角色獲觀眾認同，以影視獎項為目標，也是他的推動力，他說：「我想跟不同演員合作，好似影帝周潤發、郭富城，好想在現場看他們如何演戲及工作態度。」

麥子樂感激亦師亦友的監製戚其義、黃德斌教導，老闆古天樂也給予意見，提醒他要用心演戲，不要心急。

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記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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