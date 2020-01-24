無綫停廠消毒 《#後生仔》《勁歌》主持檢測呈陰性

施匡翹與宣傳人員阿佳確診新冠肺炎前，曾多次到無綫將軍澳電視城工作，跟不少藝員及工作人員接觸，引起一陣恐慌，人心惶惶。跟他們接觸過有《勁歌金曲》主持周志康、謝文欣；與施匡翹上戲劇班的多名《#後生仔傾吓偈》主持等，藝員約有20人。他們前日急急前往檢測，暫時大部分報告都呈陰性。不過無綫謹慎起見，《刑偵日記》、《七公主》等多部劇集都停工或提早收工，無綫亦「封城」兩日，不接待傳媒入內採訪，並全面消毒。

2007年曾參加《香港先生選舉》的李豪在社交網貼了電視城進行消毒的照片，見身穿保護衣的人員，在無綫化妝間及錄影廠噴灑消毒劑。黃翠如前晚在電視城拍攝《七公主》，拍完一場法庭戲後獲通知提早收工。

戴祖儀感無助

戴祖儀、游嘉欣、孔德賢、王虹茵、陳欣茵等，一班《#後生仔傾吓偈》主持日前與施匡翹一同上戲劇班，他們檢測結果都呈陰性，稍為安心，會繼續自我隔離。戴祖儀在社交網交代檢測結果，直言前日經過人生最無助及最慌亂的一天，原來病毒距離自己真的可以好近，發生時原來真的好驚。游嘉欣有份演出劇集《刑偵日記》，她曾與施匡翹接觸令劇組擔心，部分演員及工作人員都有做檢測。

馮盈盈自我隔離

馮盈盈有份主持《#後生仔傾吓偈》，跟戴祖儀等有接觸，她回應說自己沒有病徵，不屬高危人士，但為求親人和同事安心，昨日她在公司安排下做深喉唾液檢測，結果呈陰性。不過她都會自我隔離留在家中，密切注意身體狀况。許文軒上周四（16日）錄影《勁歌金曲》，曾接觸確診的宣傳人員阿佳，他昨日報平安，做了核酸檢測結果呈陰性。周志康與謝文欣兩名《勁歌金曲》主持亦有做測試，結果都是呈陰性。

娛樂組