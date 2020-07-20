梁諾妍留港探索奇景 鄭融大馬拍節目狂食榴槤

【明報專訊】香港開電視節目《神奇旅俠》，鄭融和梁諾妍都有份演出，卻是分頭拍攝。前者去年在新冠肺炎疫情爆發前，去了馬來西亞9日，玩盡刺激新奇玩意，還嘗盡各式榴槤美食，最後更打包了數個榴槤返港，繼續享用。回想大馬之旅，鄭融仍念念不忘。至於梁諾妍則留港介紹鮮為人知的景點。她雖然在香港長大，但原來很多地方沒去過，若不是拍這節目，根本不知香港有那麼多奇景。這亦是她喜歡拍旅遊節目的原因，可增長知識。

記者：柯美

說起有關榴槤的餐廳和果園，鄭融很興奮，大讚餐廳老闆和園主有風度又好客，毫不吝嗇提供多款美食和不同品種榴槤任她享用，令她大開眼界，回味無窮，「餐廳每款菜式都有榴槤，包括炸榴槤、pizza、炒飯、奶昔和朱古力等；估不到pizza和榴槤那麼夾，老闆見我那麼欣賞，都很開心。在果園亦吃了不同品種榴槤，好滋味。旅程結束前，我還去市場以真空打包4個榴槤返港再慢慢品嘗」。

望與薛凱琪黃智雯拍旅遊節目

鄭融在節目中更經歷多個第一次，包括首次玩Flyboard，一試上癮；在3、4層懸吊餐廳用餐，驚心動魄，還去了潮退才可以站在海中央的天空之鏡，她表示有機會會和男友經歷多一次同樣的旅程。

今次是鄭融第二次拍旅遊節目，約10年前和廖碧兒去過沖繩，經過數日相處，她們成為好友，所以她喜歡有拍檔一齊拍旅遊節目。鄭融表示如有下次，想與好友薛凱琪或黃智雯同行。她和黃智雯（Mandy）雖未合作過，但私底下是好朋友：「我們兩家人互相認識，我和Mandy經常相約食飯聊天，相信結伴去拍旅遊節目會幾有趣，最好去北歐或希臘。」

與洪永城同居 隨時生得

梁諾妍與男友洪永城熱愛旅行，去年聖誕節去了緬甸，本想重遊男友去過的尼泊爾和西藏，但疫情關係，計劃被迫擱置。他們為更了解對方，數月前展開同居生活，她坦言一起生活有鬧交，非為生活上的細節，而是工作的分歧：「我們會傾到解決到問題為止，所以無損感情。其實我們的性格很相似、很合得來，我已學懂怎樣和他相處。」

他們同居是為了試婚作準備，既然相處得來，是否意味快將結婚？梁諾妍笑言：「要仔唔要佬！」喜歡小孩的她自言隨時生得。至於是否已不設防？她沒回應，只說：「現在要努力工作，為小朋友掙教育基金。」談及洪永城的優點和缺點？她謂優點是她買完東西，放在枱上，會幫她收拾好，缺點是吃完東西的碗筷不立刻洗，也沒有用水浸住！「『哦』了他幾個月，最近終於聽話了。」

場地：香港灣仔帝盛酒店

化妝：Chris Lam（梁諾妍）

髮型：Terence Chan @ HAIR（梁諾妍）

服裝：b+ab（梁諾妍）、Antonia（鄭融）