自資拍劇碌盡人情卡 曾俊華演初戀情人 陳志雲反串女鬼唔怕踩過界

陳志雲（右）形容鄧耀榮（左）是他的生死之交好兄弟，纏繞7年的官司，鄧一直幫忙，現在他兼任陳志雲的經理人，主要睇合約。圖為官司在終審法院上訴得直後，兩人在文華酒店的合照。

【明報專訊】陳志雲（Stephen）自資7位數製作處境喜劇《姨媽到Imado》，本月27日在YouTube「志雲頻道」播出。劇中他反串扮女鬼，與石詠莉、劉亭君及莫竣名扮演的「90後」發生連串人鬼趣事。在快樂變成奢侈品的時代，Stephen表示觀眾的喜愛、歡樂和笑聲，已是最大回報。劇中他飾演的Margaret是移民英國於1989年6月4日後死去的女鬼，「8964」，又有冤魂，似乎很敏感，但Stephen無有怕，因當年處理他官司的鄧耀榮律師擔任監製，有老友睇住，唔怕「踩過界」。此劇還有驚喜，「薯片叔叔」曾俊華客串演Margaret初戀情人，更發生了「奇蹟」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Stephen以劇中女鬼Margaret造型接受訪問，可見他相當入戲。香港持續受疫情影響，市民不能如常出街，Stephen有感香港人現在生活很悶，所以希望帶些歡樂給大家，炮製一套以貼地為賣點的處境喜劇，今年2月開始籌備，現在仍努力製作後期，由於疫情反覆，故要不斷修改。

防暴警無查自覺無面

早前通過港區國安法，Stephen稱他們不受影響，劇本亦毋須因此改動。拍攝這段時間，香港經歷那麼多事，會否覺得很艱難？Stephen即Margaret上身，以對方口吻笑說：「好似我們之前在咖啡店，拍拍吓有警察出現，個心真的很怯，因不知他們在附近做什麼，就算無犯法都很怯，見到那些防暴警察的樣子很兇猛，很驚，但最無面就是沒被他們查。」

今次自資約7位數製作費，Stephen表示預了有出無入，觀眾的喜愛、歡樂和笑聲已是他最大回報，亦希望「志雲頻道」愈來愈多粉絲，「我歡迎大家把頻道借給我，我們不似TVB，只給自己播，不讓人播，任何人我都畀播，比我先播也無所謂」。最近進軍網絡市場的Stephen表示，很喜歡與網友直接交流的感覺，製作也較自由。若今次受歡迎，會否考慮開續集？他笑言：「好呀，最好有人給少少錢，等大家不用被剝削！」

讚夏蕙姨記對白精靈

《姨媽到Imado》劇情圍繞死於1989年的「女鬼」Margaret，不明白3名90後的想法，從而發生連串人鬼趣事。問到為何想到反串演女鬼？Stephen說：「演女鬼造型誇張一點都無人話你，我不覺得重口味。」會否獻上熒幕初吻？劉亭君口快快插嘴：「好像有呀。」Stephen又「召喚」害羞Margaret，大賣關子說：「不好意思，暫時不能講，這些親密行為，跟那些名人……哎呀！還是不講了！」

Stephen坦言為是次處男作碌盡人情卡，邀請王喜、曾俊華、黃夏蕙、陶傑及潘紹聰等客串，3名後輩知道「卡士名單」都「嘩」一聲，印象最深刻是「薯片叔叔」曾俊華。Stephen續說：「我最驚就是他，如果你有留意他的公務生涯，會發現他每次上台都攞住本扮文件夾的東西，因為他真的會忘記，要照住讀，他未試過不看稿對住鏡頭說話的，今次他竟然得，奇蹟呀！」

Stephen表示最喜歡的是夏蕙姨，雖然她年近90歲，但仍非常精靈，不用看對白，「只要跟她讀一次，讓她理解了，她便能記下來」。3名後輩對此也驚嘆不已。

做足功課 後輩讚敬業

談到與Stephen的合作，3名後輩都說獲益良多，而且沒壓力很開心。石詠莉稱Stephen是透過老公鄧健泓聯絡的，她當時已一口答應，從對方身上學到投入和敬業，「我看着他這幾年演舞台劇到演處境劇，每句對白都很精準，很犀利」。

劉亭君則表示，Stephen雖然要求高，但為人輕鬆，大家合作過幾次，對方事前都會做足功課，「例如劇本，他會跟我們讀很多次，每個細節都很認真，今次因應疫情又不停修改。最令我佩服的是他每次都把對白背熟，這令我們有點壓力」。

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