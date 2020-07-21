劉亭君台上演出到台下帶位 石詠莉打工掙錢圓唱歌夢

陳志雲（左二）自資及演出的網劇，劉亭君（左起）、石詠莉和莫竣名扮演90後，跟陳飾演的Margaret發生連串人鬼趣事。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】劇中講3名年輕人為追求夢想，掏空腰包開設心目中理想的咖啡店「Imado」。現實中他們為了理想，也可以去到很盡。石詠莉表示，這5年為了唱歌付出很多，最辛苦一開始由不懂做唱片、製作，逐步逐步碰着釘去學習，又試過與老公鄧健泓捧着海報和唱片去各電台宣傳；但幾辛苦都無想過放棄，如果真的無錢，她亦不介意打其他工掙錢繼續圓夢，「其實我以前打過很多份工，美容院、婚紗店和地產都做過」。

舞台劇演員劉亭君自言試過做到沒飯吃，把片場的飯盒攞回家。受疫情影響，她近半年都沒有演出，連教戲劇和跳舞的班亦全停了，只能做其他工作維持，「如果大家去看騷見到我帶位，不要驚訝，是我來的」。她直言一套電影可能有幾百萬人收看，但一場舞台劇最多只得千多人，所以很珍惜每次跟觀眾接觸的機會，今次要多謝Stephen帶她「上網」。

莫竣名數學系畢業 將來或開補習社

外表靚靚仔仔的莫竣名，電視演出較多，現回復自由身的他，演藝工作受疫情影響大減，4至6月近乎沒工作，幸沒什麼生活負擔，所以還能維持生計。他畢業於中文大學數學系，曾擔任補習老師，他表示補習老師和演藝工作都喜歡，現階段會先專注後者，將來或許會與朋友夾份開補習社。