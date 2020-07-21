麥德羅氣若游絲述病况 劉少君成圈中第5名確診者

【明報專訊】現年61歲的麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）、歌手施匡翹與宣傳人員阿佳確診新冠肺炎，令娛樂圈爆出傳播群組。麥德羅於7月17日確診，翌日其餘3人接受檢測證實同「中招」。4人在醫院隔離接受治療，麥德羅病情反覆，說話氣若游絲，令人擔心。施匡翹早前先後參與師弟謝高晉的新歌發布會，並到新城接受DJ林子謙訪問，他們成緊密接觸者，被安排入隔離營。至於麥德羅好友劉少君有感冒症狀，昨日終獲送院檢測，晚上確診，成為圈中第5名確診者。

娛樂組

麥德羅親述目前情况，說話明顯不夠氣，他說：「關心我的朋友大家好，我是麥德羅，我仍然忽冷忽熱、發燒，要服退燒丸、我的血壓高到180，要服降壓藥丸，頭超痛，個口好『寡』，睡了很多，希望明日（今日）會好些，總之未好番，昨日（前日）打了針，支針令我沒有咳得很多，呼吸都有困難，多謝醫生同我打了針，支針要隔日打，打了後感覺好少少，不會太過辛苦，多謝大家關心，我會努力，大家加油抗疫。」

Apple姐則精神較佳，說好彩沒有身體不適，沒發燒或咳嗽病徵。醫生每天為她檢驗，她體內病毒量時多時少，故要繼續觀察，暫時未需要用藥。至於施匡翹仍留院檢查， 驗血及其他樣本正常，沒有問題，深喉唾液樣本今日會再檢測。

林子謙謝高晉入住隔離營

施匡翹曾在7月16日到新城接受林子謙訪問，由於做live出鏡，故兩人沒有戴口罩，電台已安排他接受檢測，但未有報告。林子謙被列為緊密接觸者，衛生署通知他要入隔離營，昨日被安排入住駿洋邨。林子謙稱前晚獲知要入營，他不能離開寓所，只有執拾隨身物品，包括10本書與電腦。他稱入住的單位環境可接受，有不少工作人員照顧，基本的牀、風扇，電視機俱備，但沒有冷氣。

林子謙接受《明報》電話訪問，他稱預了要隔離，他沒有身體不適，但家人也擔心。他在新城負責多個節目，現在要麻煩同事代勞，他們笑言叫他在隔離營做live直擊近况。林子謙預計要住到本月30日，單位外有膠籃，工作人員會將飯餸與生活用品放在籃內，他只能開門取物品，不能外出。

施匡翹師弟謝高晉曾一同出席發布會，他日前到東區醫院檢測，幸好沒確診，不過他獲衛生署通知要入隔離營。他稱正接受家居隔離，入隔離營的物品也準備了，待衛生署進一步安排。他說：「我準備了健身用品，會帶多幾套衫入營做運動，又會帶琴，增值自己，希望之後可以健健康康和大家見面。」

劉少君白車遇護士粉絲

劉少君於本月10日曾出席麥德羅在尖沙嘴某酒吧舉行的音樂會，兩人半個月來多次接觸，相約食飯又游水。劉少君有病徵自覺已中招，原本前日被安排入隔離營，但他要求入院檢測治療，等了一日也未獲安排，昨日他致電叫救護車入院。劉少君回覆《明報》說：「我召白車到了QE，白車的護士原來是我粉絲，有點欣慰。」問到身體狀况如何？劉少君表示：「像感冒般症狀。」劉少君還輕鬆說金句：「有病唔好怕病，無病唔好惹病 。」晚上他聯絡記者，已證確診，並等候醫院治療。