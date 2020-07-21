互揭酒後趣事 小儀情緒高漲 和泉素行愛整蠱人

【明報專訊】小儀與日籍拍檔和泉素行（Soko）合作的香港開電視節目《酒勻全香港》，介紹本土釀酒廠和特色小店，分享另類酒知識。小儀和Soko表示拍攝時不時飲酒，彼此呈現了異常動態，Soko笑說：「小儀飲多幾杯會情緒高漲，說話更加快。」

小儀稱Soko很豪氣，大大啖飲完酒，廣東話變得更流暢，減少NG，尤其整蠱人時轉數特別快，她說：「有次飲蛤蚧大補酒，他覺得好味，我就好驚，然後他拿住杯酒追住我。」

唔會酒後亂性

問到有無試過飲酒亂性？小儀表示沒有，皆因飲酒過量，會有反胃作嘔感覺，頭頂和腳板底會非常痕癢，似有過萬螞蟻在爬行，Soko就扯開話題說：「聽講飲少少就最好，可以有親密行為，促進經濟和人際關係。」

小儀透過節目了解一些新派本地氈酒製成，補酒家族如何承傳產業，獲悉很多香港的感人故事，Soko說：「原來五加皮、玫瑰露都是香港生產的，曾經差點停產。」

香港日本文化大不同

來港十幾年的Soko，最欣賞香港人樂觀的精神，鼓勵他不要怕失敗，並說：「小儀都經常鼓勵我，做得好又會讚，但換着在日本，失敗就玩完，會被人冷待。」

他不諱言之前伙拍蘇施黃（阿蘇）做節目，阿蘇較小儀惡很多，他說：「她要求好高，有些因為我不足，她鬧得合理的，但是不關我事的，她都要鬧來發泄，有些不合理。」

提到日本文化，後輩出糧後要請前輩到居酒屋飲酒，Soko稱日本文化正在轉變，他說：「新生代有個人主意，愈來愈少跟傳統，會拒絕應酬，以及不被侵犯私人空間。」

爆金剛酒量差

日籍拍檔Soko看來酒量不錯，提到她的台灣前拍檔金剛，小儀笑言印象中的台灣人愛好杯中物，沒想到金剛酒量這麼差，她笑說：「金剛滴酒不沾的，試過拍遊戲節目，獎門人曾志偉要求他飲酒，結果他飲了少少已醉到做不到節目。」她透露公餘很少約會圈中人，所以不知道誰人好酒量，她說：「我身兼電台DJ，要跟歌手、藝人保持少少距離，想播歌公平、公正。」

場地提供：The Stadium

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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