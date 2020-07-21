無綫續「封城」 室內公眾地方須戴口罩 周柏豪胡鴻鈞戴罩唱歌

周柏豪、胡鴻鈞與菊梓喬等戴口罩出鏡，唱歌及玩遊戲時亦未有除罩。（網上圖片）

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴峻，施匡翹與宣傳人員阿佳確診新冠肺炎前，曾多次到無綫將軍澳電視城工作，引起恐慌。無綫即時宣布「封城」兩天，不接待傳媒入內採訪，並大規模消毒清潔。

昨日無綫實行新防疫措施，除延長今、明兩天繼續「封城」，不接待傳媒採訪外，還規定員工在室內公眾地方及乘搭員工巴士，都要戴口罩。

無綫企業傳訊部宣傳科表示：「為防止疫情擴散及因應政府的收緊措施，同事在公司範圍的室內公眾地方（例如：辦公室、會議室、錄影廠、化妝及服裝間、服裝倉、公眾走廊、升降機內等），均須佩戴口罩。同事在各員工餐廳亦必須佩戴口罩（飲食時除外）。另外，同事乘搭員工巴士時，都必須一直佩戴口罩及嚴禁在車上飲食。」

前日無綫在電視城內拍攝《TVB傳情馬來西亞》節目，出席藝人均戴上口罩出鏡，包括曹永廉、蕭正楠、胡鴻鈞、菊梓喬等，他們唱歌及玩遊戲時都有戴口罩，做足安全措施。

港台商台停接待傳媒採訪

香港電台與商業電台昨日亦發通告有新措施，港台稱為保障工作人員及記者的健康，即日起至7月26日，暫停接待傳媒進入香港電台範圍內採訪。商台亦表示即日起至8月2日，暫時不會有採訪通告。

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