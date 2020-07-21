【開箱】古裝青春片《天命之咒》湖中妖女擔正 亞瑟王淪為配角？

【明報專訊】現年24歲的嘉芙蓮蘭科（Katherine Langford）憑Netflix原創劇《漢娜的遺言》一炮而紅，之後曾客串《復仇者聯盟4：終局之戰》，扮演「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）女兒Morgan Stark，雖然戲分最終被刪走，這消失了的片段去年11月卻在網上瘋傳，證明這名新冒起的女星確是荷李活新寵；自《漢娜的遺言》後，影視串流平台Netflix於2018年宣布開拍奇幻劇《天命之咒》（Cursed），再次敲定嘉芙蓮蘭科擔正演出，該劇本月17日上架，昨日攀升至本地熱播榜第3位，僅次於韓劇《雖然是精神病但沒關係》及查莉絲花朗（Charlize Theron）主演的新片《不死軍團》（The Old Guard）。

圖像小說改編的10集劇

嘉芙蓮蘭科在《天命之咒》扮演Nimue，講述其母臨終前委託，要把所向無敵的「王者之劍」交給魔法師Merlin，過程中她認識了未來的亞瑟王，並力敵一路追殺她的紅袍聖騎士團。《天命之咒》根據《無敵貓劍俠》編劇湯瑪斯韋拉（Thomas Wheeler）撰寫、《罪惡城》和《夜魔俠》法蘭米勒（Frank Miller）繪畫的圖像小說改編，首季合共10集。

Nimue是英格蘭神話湖中妖女的其中一個名字，傳說中在魔法師Merlin請求下，湖中妖女把所向無敵的「王者之劍」及神奇劍鞘賜予亞瑟王。《天命之咒》正是以這傳說為故事背景，雖然亞瑟王與圓桌武士的故事多次拍成影劇，不過《天》劇的主角是少女Nimue。第一集講述她自幼已有神奇魔法，面對大熊施襲，憑念力可擊退對方保命；同時族人卻給她冠上「女巫」之名，她因此飽受欺凌。Nimue某次跟好友Pym出遊，認識了年輕僱傭兵Arthur，兩人互相欣賞，Nimue跟其他僱傭兵打賭時使用魔法，令Arthur留下深刻印象。當Nimue返回村莊時發現紅袍聖騎士團來襲，近乎滅族，她差點被Carden神父放在十字架焚燒，幸好逃過一劫，走到山洞時見母親已奄奄一息，並在臨終前吩咐她務必把「王者之劍」交給魔法師Merlin。

開鏡前接受騎馬劍術訓練

Nimue途中被狼群圍攻，又遭紅袍聖騎士狙擊，但她使用神劍斬殺狼群，又用魔法反擊紅袍聖騎士，令對方被攀藤綁起。最終抵達另一城堡時跟Arthur重遇，後者對「王者之劍」着迷，但Nimue告訴他，母親遺言必須遵守，她要把劍帶給Merlin，雖然跟他素未謀面，也完全不知道其行蹤。

在亞瑟王的傳說中，Merlin會扶助Arthur為王；另外劇中角色Weeping Monk，據報亦即是Lancelot，後來的圓桌武士之一。相信隨《天命之咒》劇情發展，這些角色將有所改變。

飾演Nimue的嘉芙蓮蘭科，以及「Arthur」迪方泰路（Devon Terrell）、「Merlin」格斯塔夫沙士格（Gustaf Skarsgard）、「Weeping Monk」丹尼爾沙文（Daniel Sharman）早前接受傳媒訪問時表示，本來此劇預計拍攝半年，結果拍了足足10個月；開鏡前更集體受訓數星期，包括學習劍術及騎馬等，以應付劇中大量動作場面。

嘉芙蓮蘭科和迪方泰路身為男女主角，兩人也有着莫名緣分，後者在美國出生，5歲時隨雙親移居西澳珀斯，在當地接受教育直到大學畢業。迪方剛出道時，本來主演《被奪走的12年》導演史提夫麥昆（Steve McQueen）的HBO劇集《Codes of Conduct》，但拍攝計劃在開鏡後胎死腹中，之後較為人熟悉的演出是在電影《巴利精神》（Barry）扮演年輕時的奧巴馬（Barack Obama）。嘉芙蓮蘭科則在珀斯土生土長，高中時矢志成為演員，並接受相關演藝訓練，拍攝《漢娜的遺言》之前她沒到過美國，並透過通訊應用軟件Skype試鏡，擊敗衆多對手獲得角色；之後又只有10日時間讓她申請到美國的工作簽證，結果《漢》劇大受歡迎，她亦因此走紅，片約接踵而至，在電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》都可找到她的身影。