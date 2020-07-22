肺部無問題沒發燒 劉少君有信心戰勝病魔

【明報專訊】麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）、歌手施匡翹及宣傳人員阿佳確診新冠肺炎，跟麥德羅有密切接觸的劉少君前日亦初步確診，成為「娛樂圈群組」的第5名確診者。劉麗萍與施匡翹留院，連日來精神不俗，但麥德羅病情較嚴重，短短不足30秒的錄音，他明顯氣喘，說話吃力。前晚初步確診的劉少君入院後接受各式檢查，他接受電話訪問時中氣十足，表示沒有發燒，照X光的報告，證實肺部沒問題。

麥德羅聲沙氣喘 施匡翹第二次檢測

61歲麥德羅確診入院後，他以語音短訊向傳媒講述身體狀况。昨日只有26秒的錄音，他聲沙兼氣喘，說昨日已沒有發燒亦沒有發冷發熱情况，但他吸氣時胸口痛，口腔感覺好「寡」，還有點咳嗽。劉麗萍則表示一切OK，醫生說要再驗血及照肺，稍後再做多次深喉唾液檢測。施匡翹稱確診後昨日做第二次深喉唾液檢測，要等報告結果，她的情况正常。

59歲劉少君昨接受《明報》電話訪問，透露入院後照肺、抽血又做心電圖等各式檢查，早上才上病房。他說：「前日的X光報告稱肺部沒事，一切正常。我已見醫生，沒有發燒。醫生向我講解得非常詳細，我很滿意。」他稱診治的女醫生指病毒入身體後繁殖好快，最理想是7日內處理，會為他打針醫治。劉少君表示有信心戰勝病魔，但不心急出院，希望體內的病毒被徹底清除後才出院。問他覺得何時「中招」？他稱3、4日前開始覺得頭暈，相信當時已感染病毒。劉少君在過去半個月跟麥德羅有密切接觸，昨日他在病房自拍照片，手握拳頭展現信心。

謝高晉入住駿洋邨隔離

謝高晉跟師姐施匡翹與宣傳人員阿佳是密切接觸者，前晚8時被安排入住駿洋邨隔離。他稱到達時未吃晚飯，多次要求後，半夜獲派兩個杯麵、兩包餅及一樽水。他最不習慣是單位沒冷氣，近日天氣炎氣，天亮便熱醒，他冲了5、6次涼。

娛樂組

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