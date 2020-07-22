無綫96名職藝員檢測呈陰性 阮小儀食中藥肚屙︰以為中招

【明報專訊】施匡翹與宣傳人員阿佳確診新冠肺炎，他們病發前曾到過多間電台及電視台，令圈中人人自危。無綫企業傳訊部宣傳科昨日透露追蹤到96名職藝員可能曾經與兩名確診者有接觸，安排他們分批至醫院接受新冠肺炎病毒檢測。昨天已收到所有檢測結果，全屬陰性。無綫亦再消毒清洗多5個錄影廠，以及化妝及服裝間、服裝倉等。

商台DJ阮小儀昨晨主持節目時自爆一度懷疑自己中招，她說︰「我之前常覺喉嚨不適，昨（前）天肚屙，死啦，好驚，那種驚很慘，真的好似自己有絕症，不敢告訴身邊人，回家後不敢對媽媽說。幸好後來想起我吃了中藥，那些中藥會肚瀉。其實我只是肚瀉了一次，今（昨）天已經沒事，完全正常。」

商台DJ梁文禮初步測試呈陰性

同是商台DJ的梁文禮上周五（17日）曾跟阿佳接觸，當日阿佳偕謝高晉到他的節目做訪問。他上周六（18日）下午5時做完節目，即收到「佳哥確診咗」的消息，他立即通知公司，留在電台不敢離開，到晚上跟同樣接觸過佳哥的同事去檢驗，在醫院兩三小時，拿樽回家，翌日早上留唾液再交回醫院。昨晨他收到醫館局短訊，他的初步測試呈陰性。他知道不代表100%無感染，所以這兩天不會返電台做節目，盡量留在家中。

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