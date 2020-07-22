孖陳法蓉洪欣組女團「港普F4」 朱茵爆蔡少芬口頭禪

【明報專訊】好姊妹蔡少芬、朱茵、陳法蓉與洪欣，憑港式口音的普通話（港普）曾鬧出不少笑料，成功在觀眾心目中留下印象。她們為延續「港普」傳奇，宣布組成全新女團「港普F4」，希望透過特色口音，繼續發放歡樂及正能量。

日前「港普F4」拍攝首輯造型照，她們雖相識多年，但原來一齊合作是第一次。洪欣說：「我哋各自分別合作過，但4個人一齊工作真是第一次。」蔡少芬搞笑稱：「係呀，她們3個今次好開心，可以同我合作，是對她們最大的福氣。」對於被封「港普F4」， 她們不介意，還可以互相增加人氣。朱茵笑說：「其實幾好㗎，一講『港普』就記得我們4個人，Ada（蔡少芬）去拍戲同做綜藝節目時，大家一聽到她的『港普』，就會想起我們其他3個。」

姊妹暱稱死八婆

訪問期間，她們姊妹間的暱稱也意外曝光，朱茵續說：「我們平時私底下不會叫咩F4，係稱呼大家做『死八婆』。」洪欣再爆料：「是呀，是Ada的口頭禪，她叫個個都是『死八婆』，我們無名㗎，有時都唔知她叫緊邊個。」蔡少芬百辭莫辯，引得全場大笑。

陳法蓉表示因為感情好才不會嬲，她試過留長頭髮，被蔡少芬說她似男扮女裝。蔡少芬說她們都存着大方無私的心，4姊妹之間從未有心病。

娛樂組

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