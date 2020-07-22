《太陽的後裔》可愛小兵變身英勇軍人 金玟錫生擒偷拍狂

【明報專訊】韓劇《太陽的後裔》飾演可愛「一等兵」的30歲男星金玟錫，前日正式退伍，據報他在服役休假期間，在首爾某咖啡店親手捉拿一名偷拍狂，獲網民大讚戲內戲外都是值得信賴的英勇軍人。

文：蘇珮欣

韓國傳媒昨日報道，金玟錫於本月19日在首爾江南區狎鷗亭一家咖啡店內，目擊一名男子疑似利用手機偷拍女顧客的腿部，他當場捉拿疑犯，先制服對方，再報警處理。據報疑犯並非首次犯案，警方在他的手機內，發現多張偷拍不雅照。

事件曝光後，金玟錫的名字隨即登上熱門搜尋榜，網民大讚他表現英勇。金玟錫於2018年12月入伍，曾與同期服役的男團EXO成員D.O及Xiumin，一同參與軍方推動的「防止網上性侵運動」，可見他對性罪行等社會問題相當關注。

孫敏浩協助捉犯

金玟錫自本月5日開始休假，前日（20日）正式退伍，由於新冠肺炎肆虐韓國，因此他不用返回軍營報到，直接在休假後退役。

金玟錫事後解釋，當日他跟韓片《鳳梧洞戰役》男星孫敏浩相約到咖啡店，對方亦曾協助捉拿疑犯，「感覺好像只有我受到關注，對此表示抱歉，我們只是做了應該做的事，換上是其他人，相信也會一樣」。

金玟錫於2016年演出《太陽的後裔》，扮演外形可愛的「一等兵」而為影迷熟悉，其後演出多齣韓劇，包括《Doctors》、《被告人》及《青春時代2》等。

Zico本月底入伍

另一方面，現年27歲的男團Block B隊長Zico，宣布本月30日入伍，當他接受為期4周的新兵訓練後，將會以公益兵身分服役。

Zico近年專注個人發展，早前獻唱韓劇《The King：永遠的君主》插曲《My Day is Full of You》，今年初推出單曲《Any Song》更奪得多個音樂榜冠軍，一度掀起熱潮。