處女劇惹負評 被批演技嫩黐脷筋 陳曉華自知不足將勤補拙

對於網民的負評，陳曉華稱是預料之內沒有不開心。（資料圖片）

【明報專訊】港姐及華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），卸任後隨即備受無綫力捧，火速上位。入行不到兩年，已先後接拍《迷網》、《食腦喪B》、《七公主》及《異搜店》4套劇集，播映中的《迷網》正是她的處女作。陳曉華首次拍劇便孭飛擔任女二，飾演網路科技調查組督察蕭美婷，但始終新人演技稚嫩，惹網民負評，她自知不足，日前有感而發在社交平台撰文抒發心情。

記者：陳釗

陳曉華（Hera）的帖文一出，有網民留言鼓勵，亦有網民毫不留情地指出她的不足之處，包括說她演技生硬，只是BB班水平、講對白無感情，甚至有黐脷筋的情况。

Hera接受《明報》電話訪問時表示：「無特別覺得不開心，《迷網》是我選完港姐、華姐之後，第一個正式拍攝期比較長的劇集，我都知道自己經驗少，亦都唔識好多嘢，所以拍劇時都非常緊張，拍攝期間，其實都聽很多工作人員或同事的評價，到劇集播出時，不會特別擔心有負評而不開心，因為我都預了會有，哈哈。」

現正拍第四套劇的Hera表示，再比較拍第一套劇時，發現沒有以前那麼緊張，她說：「心情放鬆點去演，希望大家會覺得我有進步。」

箍牙致黐脷筋

至於最多人講的黐脷筋問題，Hera說：「《迷網》是一年前拍的，上兩個月開始dubbing，發現自己已跟不上那時的語速，因為太快，很多對白很心急地講，而且當時正在箍牙，不是很習慣箍着牙說話，就算意識到說話不是很清楚，用盡力都咬不清某些字，我今年三四月才箍完牙，希望慢慢習慣說話清晰一點。」

《異搜店》擔正女一

Hera目前正為首套擔任女一的劇集《異搜店》開工，現時疫情嚴峻，她稱劇組的防疫措施明顯加強，回到公司都經常見到有人在消毒。

她開工時也會自備防疫化妝袋，內裏除了有必須的化妝品外，還有消毒噴霧、紙巾及隨身空氣清新機。她說：「紙巾我通常放在口罩和面部之間，防止弄花妝容，埋位才除口罩。每轉一個location都會用消毒噴霧噴四周，未埋位就盡量保持安全社交距離。」