《完美巨聲幫》安娜金：公衆場合除罩一次即中招

安娜金昨日透過社交媒體上載她戴口罩的照片，自爆今年初曾經確診，藉此呼籲民眾同心抗疫。

【明報專訊】新冠肺炎肆虐美國，就連一直拒戴口罩的美國總統特朗普，昨日亦改稱「有需要時我會戴」，現年37歲的《完美巨聲幫》女星安娜金（Anna Camp）則以自身染疫經驗，警惕民眾，「我只有一次在公眾場合脫下口罩，就確診了」；另一方面，早前綵排舞台劇《巖流島》後證實感染新冠肺炎的日本男星橫濱流星，目前仍然留醫，同劇拍檔伊藤健太郎接受抗原測試，證實呈陰性，暫時鬆一口氣。

安娜金主演新片《愛你愛到鬧死你》（Desperados）剛於影視串流平台Netflix上架，昨日透過社交媒體Instagram上載她戴口罩坐車的照片，藉此分享她在今年初感染新冠肺炎的慘痛經歷。她表示自從疫情爆發以來，一直做足防疫措施，包括戴口罩、使用消毒洗手液等，「只有一次，我在公眾場合脫下口罩，結果就確診了」。

她批評有人把新冠肺炎等同感冒的說法並不妥當，「我當然患過感冒，但它跟新冠肺炎完全不同，後者是一種全新病毒，我們對於它為人體免疫系統帶來什麼長遠影響，可謂毫無認知，我只知當時完全失去嗅覺和味覺，而在患病超過3星期，不斷出現頭暈、發燒、惡心及嘔吐等症狀，非常難受」。

安娜金認為她有責任向民眾講解新冠肺炎的防禦方法，「戴口罩，保平安」，又呼籲世人盡己之力，當人人都戴口罩，才可保障他人安全，「希望大家不會重蹈我的覆轍」。

橫濱流星拍檔檢測結果呈陰性

另一方面，美劇《醫人當自強》亦會肩負社會責任，在稍後開播第17季故事中，加入有關新冠肺炎的劇情，屆時女主角愛倫龐彼奧（Ellen Pompeo）將會帶領她的醫療團隊，跟民眾一起抗疫。

至於日前在東京綵排舞台劇《巖流島》後，出現發燒及異常疲倦等症狀而入院檢測的23歲日本男星橫濱流星，證實感染新冠肺炎，主辦單位隨即宣布下月在東京開鑼的《巖流島》中止演出；至於跟他合演舞台劇的男星伊藤健太郎，亦已接受抗原測試，結果證實呈陰性，至於準確性較高的核糖核酸測試（簡稱PCR），由於需時較久，他所屬事務所發表聲明，一有測試結果，將會立即公布，希望能夠釋除粉絲疑慮，並為事件引起公眾恐慌而致歉。

除了參演舞台劇外，橫濱流星最近亦忙於演出NTV電視台新劇《我們的愛情不正常》，當劇組收到他確診消息後，隨即安排同劇演員包括濱邊美波、高杉真宙等接受PCR測試，電視台亦宣布暫停拍攝工作，台前幕後家居隔離。

同劇34歲男星山崎育三郎率先表示，抗原測試結果呈陰性；至於65歲演員佐野史郎昨日透過社交媒體回覆粉絲留言及慰問，他表示：「無問題，沒有傳播病毒。」